Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu’nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

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Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip ilçesi yakınlarında plakları ve sürücüleri öğrenilemeyen 5 tır, 1 kamyon ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Toplam 9 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası olay yeri savaş alanına döndü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1’i ağır 8 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapalı kalan otoyol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.