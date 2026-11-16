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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 15:13

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu’nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu’nda gece saatlerinde 5 tır, 1 kamyon ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu’nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 15:13

- otoyolu ilçesi yakınlarında plakları ve sürücüleri öğrenilemeyen 5 tır, 1 kamyon ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Toplam 9 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası olay yeri savaş alanına döndü.

HABERİN ÖZETİ

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu’nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip ilçesi yakınlarında 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza; plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 5 tır, 1 kamyon ve 3 otomobil olmak üzere toplam 9 aracın karışmasıyla meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 1'i ağır 8 kişi, ilk müdahalenin ardından Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapalı kalan otoyol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu’nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye , sağlık ve ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1’i ağır 8 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapalı kalan otoyol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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#Şanlıurfa
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