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Tekirdağ’da korkunç kaza kamerada! Motosiklet otomobile çarptı sürücü kaldırıma savruldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde İ.Y.'nin kullandığı motosiklet ile Fatih Caddesi üzerinden sokağa geçiş yapan S.B.’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan İ.Y. kaldırım kenarına düşüp ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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