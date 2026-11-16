Beşiktaş'tan İspanya'da dev operasyon! La Liga'nın yıldızı geliyor: Bonservisi belli oldu

Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Beşiktaş'ta kadro planlaması hız kazandı. Takımdan gönderilecek isimler üzerinde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı kurmaylar, diğer yandan hücum hattını güçlendirecek yıldız isimler için düğmeye bastı. Sağ kanatta görev alan oyunculardan beklediği katkıyı alamayan Kara Kartal'ın listesine İspanya'dan sürpriz bir isim girdi.

İspanyol basınından Todomercadoweb'in geçtiği habere göre; Beşiktaş yönetimi, Real Sociedad'da ter döken Takefusa Kubo'yu transfer listesinin üst sıralarına yazdı.

BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO

La Liga temsilcisinin, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu için kapıyı 20 milyon eurodan açtığı ve bu rakamın altındaki teklifleri kesinlikle değerlendirmeye almayacağı belirtildi. 2022 yazında Real Madrid'den 6.5 milyon euro karşılığında kadroya katılan ve 2024'te mukavelesini uzatan 25 yaşındaki oyuncunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya ve İspanya dışındaki bir ligde forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Kubo için şartların zorlanması bekleniyor.

SOCIEDAD KARİYERİNDE 49 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Bu sezon Real Sociedad formasıyla toplam 11 resmi müsabakada sahaya çıkan Japon futbolcu, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. İstikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Kubo, İspanyol ekibindeki tüm kariyeri boyunca çıktığı 175 resmi maçta ise 26 kez ağları sarsarken 23 de gol pası vererek toplam 49 gole doğrudan etki etti.

HEM SAĞDA HEM 10 NUMARADA OYNUYOR

Sahadaki çok yönlülüğü ile teknik heyetlerin elini güçlendiren Takefusa Kubo, yüksek teknik kapasitesi ve bire bir pozisyonlardaki adam eksiltme becerisiyle tanınıyor. Sol ayağını raket gibi kullanan yetenekli oyuncu, sağ kanattan içe kat ederek çektiği sürpriz şutlarla rakip savunmaların korkulu rüyası oluyor.