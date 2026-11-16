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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 11:51

Beşiktaş'tan İspanya'da dev operasyon! La Liga'nın yıldızı geliyor: Bonservisi belli oldu

Ara transfer döneminde sağ kanat sorununu kökten çözmek isteyen Beşiktaş, rotasını La Liga'ya çevirdi. Siyah-beyazlı yönetimin, Real Sociedad forması giyen 25 yaşındaki Japon yıldız Takefusa Kubo'yu gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Beşiktaş'tan İspanya'da dev operasyon! La Liga'nın yıldızı geliyor: Bonservisi belli oldu
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 11:51

Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte 'ta kadro planlaması hız kazandı. Takımdan gönderilecek isimler üzerinde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı kurmaylar, diğer yandan hücum hattını güçlendirecek yıldız isimler için düğmeye bastı. Sağ kanatta görev alan oyunculardan beklediği katkıyı alamayan Kara Kartal'ın listesine 'dan sürpriz bir isim girdi.

Beşiktaş'tan İspanya'da dev operasyon! La Liga'nın yıldızı geliyor: Bonservisi belli oldu

İspanyol basınından Todomercadoweb'in geçtiği habere göre; Beşiktaş yönetimi, 'da ter döken 'yu transfer listesinin üst sıralarına yazdı.

Beşiktaş'tan İspanya'da dev operasyon! La Liga'nın yıldızı geliyor: Bonservisi belli oldu

BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO

temsilcisinin, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu için kapıyı 20 milyon eurodan açtığı ve bu rakamın altındaki teklifleri kesinlikle değerlendirmeye almayacağı belirtildi. 2022 yazında Real Madrid'den 6.5 milyon euro karşılığında kadroya katılan ve 2024'te mukavelesini uzatan 25 yaşındaki oyuncunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya ve İspanya dışındaki bir ligde forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Kubo için şartların zorlanması bekleniyor.

Beşiktaş'tan İspanya'da dev operasyon! La Liga'nın yıldızı geliyor: Bonservisi belli oldu

SOCIEDAD KARİYERİNDE 49 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Bu sezon Real Sociedad formasıyla toplam 11 resmi müsabakada sahaya çıkan Japon futbolcu, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. İstikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Kubo, İspanyol ekibindeki tüm kariyeri boyunca çıktığı 175 resmi maçta ise 26 kez ağları sarsarken 23 de gol pası vererek toplam 49 gole doğrudan etki etti.

Beşiktaş'tan İspanya'da dev operasyon! La Liga'nın yıldızı geliyor: Bonservisi belli oldu

HEM SAĞDA HEM 10 NUMARADA OYNUYOR

Sahadaki çok yönlülüğü ile teknik heyetlerin elini güçlendiren Takefusa Kubo, yüksek teknik kapasitesi ve bire bir pozisyonlardaki adam eksiltme becerisiyle tanınıyor. Sol ayağını raket gibi kullanan yetenekli oyuncu, sağ kanattan içe kat ederek çektiği sürpriz şutlarla rakip savunmaların korkulu rüyası oluyor.

Beşiktaş'tan İspanya'da dev operasyon! La Liga'nın yıldızı geliyor: Bonservisi belli oldu
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#İspanya
#Beşiktaş
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#Real Sociedad
#la liga
#Takefusa Kubo
#Spor
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