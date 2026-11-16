Galatasaray'da ayrılık: Gabriel Sara gidiyor, Juventus'un yıldızı geliyor!

Trendyol Süper Lig’de üst üste 5. şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürüyen Galatasaray’da, yönetim devre arası takviyeleri için şimdiden düğmeye bastı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda orta saha hattına direkt ilk 11 düzeyinde lider bir isim kazandırmak isteyen sarı-kırmızılılar, kadro planlamasında büyük bir değişime imza atmaya hazırlanıyor.

Sezon başında kadroya katılan İlkay Gündoğan ve Lesley Ugochukwu'dan beklenilen istikrarlı verimin alınamaması, sarı-kırmızılı kurmayları harekete geçirdi.

GABRİEL SARA İÇİN AVRUPA DEVLERİ SIRADA

Cimbom'un orta sahadaki kilit ismi Gabriel Sara, sergilediği üst düzey performansla Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı. Özellikle Premier Lig ekiplerinin yanı sıra İtalya'dan Napoli ve Roma'nın yakın markajında bulunan Brezilyalı futbolcunun, cazip bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim, bu olası satıştan elde edilecek yüksek geliri, doğrudan dünya çapında bir yıldızın transfer finansmanında kullanacak.

HEDEFTEKİ 1 NUMARALI İSİM: TEUN KOOPMEİNERS

Elde edilen kulis bilgisine göre; Galatasaray'ın orta saha transferindeki hayali olan Teun Koopmeiners'ten vazgeçmiş değil. Gabriel Sara'nın olası ayrılığı sonrasında Juventus'ta gözden düşen Hollandalı yıldızı kadrosuna katmak için şartları zorlayacak olan sarı-kırmızılılar, transferde kiralama formülünü masaya yatıracak. İtalyan deviyle temasları hızlandırmaya hazırlanan yönetim, bu hamleyle hem kadro kalitesini tavan yaptırmayı hem de Avrupa'da iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor.

RAMS PARK ATMOSFERİNE HAYRAN KALMIŞTI

Transfer sürecinde Galatasaray'ın en büyük kozlarından biri ise oyuncunun İstanbul'a olan hayranlığı. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'a karşı rakip forma giyen Koopmeiners, sarı-kırmızılı fileleri 2 kez havalandırmış; maç sonrasında ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ın atmosferine ve taraftar coşkusuna hayran kaldığını dile getirmişti. Bu olumlu bağın, transfer görüşmelerinde sarı-kırmızılılara önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.

ÇOK YÖNLÜLÜĞÜYLE DEVLEŞİYOR

Asıl mevkisi merkez orta saha olan 28 yaşındaki futbolcu; ihtiyaç duyulduğunda 6 numara pozisyonunda ve stoperde de sergilediği kusursuz performansla dikkat çekiyor. Profesyonel kariyerine AZ Alkmaar altyapısında başlayan Koopmeiners, 2021 yılında Atalanta'ya transfer olmuştu. Atalanta formasıyla 2023-24 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayarak kariyerinin zirvesine çıkan Hollandalı orta saha, 2024 yazında ise 51 milyon Euro gibi devasa bir bonservis bedeliyle Juventus'un yolunu tutmuştu.

Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, bu sezon Torino ekibinde çıktığı 15 resmi maçın 7'sinde ilk 11'de şans bulurken, takımına 2 gol ve 1 asitlik katkı sağladı. Galatasaray yönetimi, İtalyan devinin katı tutumunu kiralama ve satın alma opsiyonlu tekliflerle aşarak bu dev hamleyi mutlu sonla bitirmeyi amaçlıyor.