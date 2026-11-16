Zinedine Zidane maç biter bitmez yıldız ismi işaret etti! 'Zor anlar yaşadık'

UEFA Uluslar A Ligi son maçında Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadı'nda Türkiye ile Fransa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Horozlar'da teknik direktör Zinedine Zidane, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında hem takımının performansını değerlendirdi hem de ay-yıldızlı ekibimizin oyunundan ve özellikle Arda Güler'den bahsetti.

"İLK YARIDA İSTEDİKLERİMİZİ SAHAYA YANSITAMADIK"

Maçın ilk devresinde istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını belirten deneyimli teknik adam, oyuncular arasındaki mesafelerin açıldığını söyledi. İtalya karşılaşmasında da benzer sıkıntılar yaşadıklarını hatırlatan Zidane, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkinci yarıda topu daha iyi kullandık ve reaksiyon gösterdik. Daha iyi olmalıyız, kaliteli oyuncularımız var. Türkiye topun arkasında çok iyi koştu, bizim paslarla oyunu düzenlememiz gerekiyordu."

Devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşmanın dönüm noktası olduğunu vurgulayan Zidane, “Devre arasında oyuncularıma reaksiyon göstermelerini söyledim. İlk yarıdan memnun kalmadım. 3 günde bir maç yapıyorlar ve bazen zor anlar yaşadık ama iyi karşılık verdik. 6 maçta yaptıklarımızdan memnun kalmalıyız, iyi bir süreci geride bıraktık.” dedi.

ZİNEDİNE ZİDANE'DAN ARDA GÜLER'E ÖZEL PARANTEZ

Türk Milli Takımı'nın çok kaliteli ve teknik oyunculardan kurulu olduğunun altını çizen Fransız çalıştırıcı, millilerimizin sahada kalplerini ortaya koyduğunu ifade etti.

Özellikle genç yıldızımız Arda Güler'e ayrı bir parantez açan Zidane, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye çok iyi ve teknik bir takım. Topla çok iyi oynuyorlar. Baskı yapmadığımız zaman çok efor sarf ediyoruz. Hepsi çok kaliteli oyuncular; Arda Güler çok üst düzeyde bir oyuncu. Türkiye bu akşam bize kalpleriyle oynadıklarını ve bizi zor duruma düşürdüklerini gösterdi. İlk yarıda bizden iyilerdi, ikinci yarıda ise biz daha iyiydik."

"MBAPPE'DEN ÇOK MEMNUNUM"

Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Kylian Mbappe'nin performansına da değinen Zidane, yıldız futbolcunun sahada çok iyi bir mücadele ortaya koyduğunu belirtti. Mbappe'nin gol atmasını beklediğini ancak Türk kalecinin başarılı kurtarışlar yaptığını söyleyen Zidane, “Bu akşam çok iyiydi, kendisine fırsatlar buldu. Mbappe'den çok memnunum.” diyerek sözlerini tamamladı.