Galatasaray'da 5 yıldız için karar verildi! Ayrılıklar peş peşe gelecek

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İstanbul
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’da ara transfer dönemi hareketli geçeceğe benziyor. Sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında yapılacak takviyeler için yer açmak ve kadro verimliliğini artırmak adına operasyon düğmesine bastı.
Bu doğrultuda performanslarıyla beklentilerin altında kalan ve henüz skor katkısı üretemeyen 5 futbolcuyla yolların ayrılabileceği iddia edildi.
Cimbom'da devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerin başında, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Lesley Ugochukwu ile El Chadaille Bitshiabu geliyor. Bu sezon henüz gol veya asist katkısı sağlayamayan iki genç oyuncuyla ocak ayında erken veda planlandığı öğrenildi.
Yönetimin planlamasında yer alan diğer üç tecrübeli isim ise Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan. Bu oyuncular için kapıların tamamen kapatılmadığı, ancak kulübün menfaatlerine uyacak uygun ve tatmin edici teklifler gelmesi durumunda ayrılıklarına kolaylık sağlanacağı ifade ediliyor.
Galatasaray’ın sürpriz transferleri arasında yer alan ancak son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan ve yedek kalmaktan rahatsız olduğu öne sürülen Leroy Sane hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 30 yaşındaki Alman kanat oyuncusunun takımdaki durumunu yakın markaja aldığı belirtilirken, oyuncunun temsilcilerinin kritik Stuttgart maçı öncesinde İstanbul’da stratejik görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.
Yıldız futbolcuya ABD Major League Soccer (MLS) ekiplerinden ilgi olduğu ileri sürüldü. Sane’nin, mevcut maaşına yakın bir teklif alması durumunda kariyerine ABD’de devam etmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.
Galatasaray teknik heyeti ve yönetimi, ara transfer dönemine kadar geçecek süreçte futbolcuların performanslarını yakından takip etmeye devam edecek. Ugochukwu ve Bitshiabu ile yolları ayırmaya kesin gözüyle bakan sarı-kırmızılılar; Sane, İlkay ve Kaan cephesinden gelecek resmi tekliflere göre transfer stratejisine son şeklini verecek.