Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’da ara transfer dönemi hareketli geçeceğe benziyor. Sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında yapılacak takviyeler için yer açmak ve kadro verimliliğini artırmak adına operasyon düğmesine bastı.

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da 5 yıldız için karar verildi! Ayrılıklar peş peşe gelecek Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminde kadro verimliliğini artırmak ve takviyelere yer açmak amacıyla performansıyla beklentilerin altında kalan 5 futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Sezon başında kiralanan Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu ile ocak ayında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan için kulübün menfaatlerine uygun teklifler gelmesi durumunda ayrılıklarına kolaylık sağlanacak. 30 yaşındaki Leroy Sane'ye ABD Major League Soccer (MLS) ekiplerinden ilgi olduğu ve mevcut maaşına yakın bir teklif alması durumunda kariyerine ABD'de devam etmeye sıcak bakabileceği iddia ediliyor. Galatasaray, ara transfer dönemine kadar futbolcuların performanslarını yakından takip etmeye devam edecek.

Bu doğrultuda performanslarıyla beklentilerin altında kalan ve henüz skor katkısı üretemeyen 5 futbolcuyla yolların ayrılabileceği iddia edildi.

AYRILIĞA EN YAKIN İSİMLER: UGOCHUKWU VE BİTSHİABU

Cimbom'da devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerin başında, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Lesley Ugochukwu ile El Chadaille Bitshiabu geliyor. Bu sezon henüz gol veya asist katkısı sağlayamayan iki genç oyuncuyla ocak ayında erken veda planlandığı öğrenildi.

Yönetimin planlamasında yer alan diğer üç tecrübeli isim ise Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan. Bu oyuncular için kapıların tamamen kapatılmadığı, ancak kulübün menfaatlerine uyacak uygun ve tatmin edici teklifler gelmesi durumunda ayrılıklarına kolaylık sağlanacağı ifade ediliyor.

LEROY SANE İÇİN MLS SÜRPRİZİ!

Galatasaray’ın sürpriz transferleri arasında yer alan ancak son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan ve yedek kalmaktan rahatsız olduğu öne sürülen Leroy Sane hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 30 yaşındaki Alman kanat oyuncusunun takımdaki durumunu yakın markaja aldığı belirtilirken, oyuncunun temsilcilerinin kritik Stuttgart maçı öncesinde İstanbul’da stratejik görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yıldız futbolcuya ABD Major League Soccer (MLS) ekiplerinden ilgi olduğu ileri sürüldü. Sane’nin, mevcut maaşına yakın bir teklif alması durumunda kariyerine ABD’de devam etmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

OCAK AYINDA YOĞUN TRAFİK BEKLENİYOR

Galatasaray teknik heyeti ve yönetimi, ara transfer dönemine kadar geçecek süreçte futbolcuların performanslarını yakından takip etmeye devam edecek. Ugochukwu ve Bitshiabu ile yolları ayırmaya kesin gözüyle bakan sarı-kırmızılılar; Sane, İlkay ve Kaan cephesinden gelecek resmi tekliflere göre transfer stratejisine son şeklini verecek.