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16 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında sert düşüş: 13 ayın en düşük seviyesi kapıda

KAYNAK:
Özge Sönmez
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GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 07:19
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 07:24
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1
altın

Altın fiyatları 16 Kasım Pazartesi gününü düşüş baskısıyla açtı. Güçlenen dolar, yükselen ABD tahvil getirileri ve FED'in para politikasına ilişkin şahin beklentiler güvenli limanın üzerindeki baskıyı arttırdı. Yaşanan sert düşüşle altın, 13 ayın en düşük seviyesine yaklaştı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 16 Kasım Pazartesi 2026 altın fiyatları...

2
gram altın

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.274,592
SATIŞ: 6.275,418

3
çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.292,00

SATIŞ: 10.375,00

4
tam altın

TAM ALTIN

ALIŞ: 40.562,66
SATIŞ: 41.364,48

5
cumhuriyet altını

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 41.072,00
SATIŞ: 41.318,00

6
yarım altın

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 20.601,00 ₺

Yarım Altın Satış: 20.737,00 ₺

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