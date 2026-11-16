16 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında sert düşüş: 13 ayın en düşük seviyesi kapıda

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İstanbul
Altın fiyatları 16 Kasım Pazartesi gününü düşüş baskısıyla açtı. Güçlenen dolar, yükselen ABD tahvil getirileri ve FED'in para politikasına ilişkin şahin beklentiler güvenli limanın üzerindeki baskıyı arttırdı. Yaşanan sert düşüşle altın, 13 ayın en düşük seviyesine yaklaştı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 16 Kasım Pazartesi 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.274,592
SATIŞ: 6.275,418
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.292,00
SATIŞ: 10.375,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 40.562,66
SATIŞ: 41.364,48
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 41.072,00
SATIŞ: 41.318,00
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.601,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.737,00 ₺