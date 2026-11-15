UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonlarından biri olan Uluslar Ligi'nde 6. ve son hafta maçları oynanıyor.

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HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Fransa Türkiye UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, A Ligi 1. Grup'taki son maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşıyor. Türkiye, tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele ediyor. Türkiye, grupta oynadığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı ve son sırada yer alıyor. Fransa, topladığı 10 puanla grupta 2. sırada bulunuyor. Türkiye A Milli Takımı, bu maçla tarihindeki 660. müsabakasına çıkacak. Türkiye ve Fransa milli takımları tarihlerinde 8. kez karşı karşıya gelecek.

Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde mücadele eden Türkiye, 1. Grup'taki 6. ve son maçında bugün TSİ 22.45'te deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE 5 MAÇINDAN DA MAĞLUBİYETLE AYRILDI

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk maçında Kocaeli'de karşılaştığı Fransa'ya 1-0, ikinci maçında ise Bursa'da ağırladığı İtalya'ya 4-1'lik skorlarla mağlup oldu. Milliler, üçüncü maçında deplasmanda konuk olduğu Belçika'ya 3-0, dördüncü maçında ise deplasmanda karşılaştığı İtalya'ya 3-1 yenildi. Ay-yıldızlılar, beşinci maçında ise İzmir'de karşılaştığı Belçika'ya 2-1 kaybetti. Puanı bulunmayan A Milli Takım, grupta son sırada yer alıyor.

Fransa ise UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Türkiye'yi, ikinci maçında da deplasmanda karşılaştığı Belçika'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Gruptaki üçüncü maçında sahasında karşılaştığı İtalya ile 1-1 berabere kalan Fransa, dördüncü maçında sahasında ağırladığı Belçika'yı 4-1 yendi. Fransa, beşinci maçında ise deplasmanda karşılaştığı İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Fransa, topladığı 10 puanla grupta 2. sırada yer alıyor.

MİLLİLER 660. MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Takım, tarihindeki 660. müsabakaya çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 370'i resmi, 289'u özel 659 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 248 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 281'i deplasmanda, 284'ü Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 909 gol attı, kalesinde 945 gol gördü.

FRANSA İLE 8. RANDEVU

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi müsabakasında bugün karşılaşacağı Fransa ile tarihindeki 8. maçına çıkacak. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7 maçta Türkiye 1, Fransa 5 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi. 4'ü resmi, 3'ü özel olmak üzere geride kalan 7 maçta Fransa 14, Türkiye ise 5 gol attı.

MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Maignan, Kumbedi, Konate, Jacquet, Diouf, Camavinga, Cherki, Zaire Emery, Olise, Barcola, Mbappe

Türkiye: Berke Özer, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Zeki Çelik, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Enes Ünal

FRANSA - TÜRKİYE CANLI MAÇ ANLATIMI

Fransa-Türkiye karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.