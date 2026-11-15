Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda, blok liste usulüyle yapılan seçimin resmi olmayan sonucuna göre, 160 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oldu.

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HABERİN ÖZETİ Yeni Parti'de PM ve YDK üyeleri belli oldu! O isimler listeye giremedi Ankara'da düzenlenen Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel Genel Başkanlığa seçilirken, blok liste usulüyle yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre 160 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlendi. Kurultayın ilk gününde Özgür Özel Genel Başkanlığa seçildi, çalışma ve hesap raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi raporu onaylandı. PM üye sayısı, tüzük değişikliği ve Genel Başkan Özgür Özel'in yetkisini kullanmasıyla 80'den önce 150'ye, ardından 160'a yükseltildi. PM listesinde Tekin Bingöl, Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın da aralarında bulunduğu 13 milletvekili yer almadı. Ahat Andican, Şengül Hablemitoğlu ve Ömer Önhon'un da yer aldığı listede 22 isim 1092 oyla PM'de birinciliği paylaştı. Resmi sonuçlar, iki günlük itiraz süresinin ardından ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak.

Ankara Spor Salonu'nda "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenlenen Yeni Partinin ilk kurultayı çalışmalarını tamamladı.

Kurultayın ilk gününde, Özgür Özel Yeni Parti Genel Başkanlığına seçilirken, çalışma ve hesap raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi raporu onaylandı.

PM ÜYESİ SAYISI 160'A ÇIKARILDI

Kurultayın ikinci gününde, geçen hafta Kurucular Kurulu toplantısında yapılan tüzük değişikliğiyle 80'den 150'ye çıkarılan PM üye sayısı, Özgür Özel'in genel başkanlık yetkisini kullanmasıyla 160'a yükseltildi.

Blok liste usulüyle yapılan seçimlerde, PM ve YDK, asıl ve yedek üyelerini belirlemek için saat 14.00'te sandık başına gitti.

Saat 17.00 itibarıyla biten oylamada, resmi olmayan sonuçlara göre, Yeni Partinin PM ve YDK üyeleri belirlendi.

13 İSİM PM'DE YER ALMADI

Parti Meclisi listesinde yer almayan milletvekillerinden 13'ü şöyle:

Tekin Bingöl, Murat Emir, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Harun Özgür Yıldızlı, Aliye Coşar, Veli Ağbaba, Asu Kaya, Bülent Tezcan, Mustafa Erdem, Tahsin Ocaklı, Cavit Arı, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

22 İSİM EN FAZLA OYU ALDI

PM'de, eski İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Ahat Andican, 2002'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ve eski Büyükelçi Ömer Önhon gibi isimler yer aldı.

Özel'in sunduğu blok listede, 1092 oyla PM'de birinciliği paylaştı.

Bu isimler, Ertan Aksoy, Ahat Andican, Saime Nilgün Arısan Eralp, Şeref Arpacı, Murat Arslan, Bekir Başevirgen, Elif Gamze Bozo, Utku Çakırözer, Mitat Çelikpala, Nail Çiler, Doğan Demir, Emre Demir, Burkay Güçyetmez, Metin İlhan, Barış Karadeniz, Cem Karakeçili, Evrim Karakoz, Oğuz Kurdoğlu, Andaç Pamuk, Bülent Şık, İsmet Tokdemir ve Cumhur Uzun oldu.

Diğer PM üyeleri de şu şekilde belirlendi:

Su Akyıldız, Özgür Ardıç, İbrahim Arslan, Yankı Bağcıoğlu, Ayhan Barut, Özgür Ceylan, Talat Dinçer, Türkan Elçi, Bahadır Erdem, Bülent Erdinç, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Aysemin Gülmez, İbrahim Öner Günçavdı, Egemen Gürcün, Şengül Hablemitoğlu, Özgür Erdem İncesu, Yalçın Karatepe, Seda Kaya Ösen, Melih Meriç, Ömer Önhon, Şule Özsoy Boyunsuz, Ahmet Celal, Cem Say, Baran Seyhan, Orhan Sümer, Polat Şaroğlu, Mehmet Tahtasız, Yüksel Taşkın, Ömer Kaya Türkmen, Salih Uzun, İsmail Atakan Ünver, Aylin Yaman, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Mahir Yüksel, İzzet Akbulut, Ednan Arslan, Mustafa Arslan, Güldem Atabay, Olgun Atila, Murat Aydın, Uğur Bayraktutan, Sercan Çığgın, Ali Gökçek, Elif Leyla Gümüş, Önder Kurnaz, Barış Övgün, Turgay Özcan, Kayıhan Pala, Evrim Rızvanoğlu, Sencer Solakoğlu, Ayça Taşkent, Hakan Tiryaki, Yaşar Tüzün, Arman Üney, Battal Yıldız, Ekrem Baki, Ozan Bingöl, Mehmet Burak Cop, Cumhur Çilesiz, Yunus Emre, İsmet Güneşhan, Veysel Onur Kaynar, Mustafa Murat Kubilay, Servet Mullaoğlu, Süreyya Öneş Derici, Gizem Özcan, Hasan Öztürk, Kerim Rota, Sibel Suiçmez, Namık Tan, Özlem Ünsal, Sinan Adıyaman, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Çağlar Çağlayan, Murat Çan, Zeynel Emre, Kübra Gökdemir, Hikmet Yalım Halıcı, Elvan Işık Gezmiş, Mühip Kanko, Kadem Özbay, Aliye Timisi Ersever, Deniz Yavuzyılmaz, Emre Yılmaz, Fethi Açıkel, Bilal Bilici, Ali Abbas Ertürk, Gökçe Gökçen, Reşat Karagöz, Özgen Nama, Barış Yıldız, Zeliha Aksaz Şahbaz, Murat Bakan, Erdem Kara, Ümit Özlale, Canan Taşer, Melis Asya Bozali, Serkan Özcan, Turan Taşkın Özer, Tuğçe Hilal Özkan, Tolga Sağ, İlhan Cihaner, Bedirhan Berk Doğru, Aşkın Genç, Aykut Kaya, Talih Özcan, Suat Özçağdaş, Gamze Taşcıer, Emine Uçak Erdoğan, Deniz Yücel, Cenk Boduç, Okan Konuralp, Fahri Özkan, Selin Sayek Böke, Pınar Uzun Okakın, Gül Çiftci, Cemal Enginyurt, Mahmut Tanal, Saniye Barut, Ali Rıza Erdek, Engin Özkoç, Seyit Torun, Hikmet Erbilgin, Uğurcan İrak, Ulaş Karasu, Hüseyin Yaşar, Özgür Karabat, Sinem Kırçiçek, Umut Akdoğan, Berna Rabia Vural, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Tuncay Özkan, Sevgi Kılıç, Gökan Zeybek, Sezgin Tanrıkulu, Bülent Yücetürk, Pınar Akgül Doğusoy, Aylin Nazlıaka.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU (YDK) LİSTESİ

Kurultayda, Özel'in YDK listesinde ise şu isimler yer aldı:

"Erbil Aydınlık, Süleyman Bülbül, Oktay Tolga Büyükhilal, Deniz Çakır, Ertürk Çapın, Tuğçe Deveciler Koç, Çağdaş Karaküçük, Remzi Kazmaz, Erdoğan Kılıç, Nail Dursun Kırbaş, Gençosman Killik, Burcu Mazıcıoğlu, İsmet Özener, Özkan Tice, Murat Yıldız."

Kurultay'ın resmi sonuçları, iki günlük itiraz süresinin ardından ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak.