CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli programı kapsamında partisinin il başkanlığında düzenlenen "Kadın Emekçiler ve Örgüt ile Buluşma" programına katıldı.

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HABERİN ÖZETİ Kemal Kılıçdaroğlu 'En büyük hatamız başörtüsü üzerinden siyaset' diyerek Mustafa Sarıgül için konuştu: Dokunulmazlık olmamalı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de düzenlenen programda başörtüsü siyasetiyle ilgili özeleştiride bulunarak yoksulluk, sosyal güvenceler, uyuşturucuyla mücadele ve parti içi yolsuzluk konularına değindi. Geçmişte başörtüsü üzerinden siyaset yapmanın en büyük hataları olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, asıl meselenin yoksulluğu ve sefaleti bitirmek olduğunu söyledi. Fakir aile çocuklarının torbacı yapıldığını belirterek uyuşturucu belasıyla dayanışma içinde mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. İşsizlik ve emeklilik sigortası gibi Aile Destekleri Sigortası'nın da hayata geçirilmesi ve ev kadınlarının da sigortasının olması gerektiğini kaydetti. Partide kirli, rüşvet alan ve hırsız kişileri tutmayacağını, siyasetin halka hizmet etmek olduğunu vurguladı. Milletvekili Mustafa Sarıgül'le ilgili yolsuzluk soruşturmasına dair gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu, yolsuzluk davalarında dokunulmazlık olmaması gerektiğini belirtti.

Kadın emekçiler ve partililere hitap eden Kılıçdaroğlu, geçmişte başörtüsü üzerinden yürütülen siyasete ilişkin öz eleştiride bulunurken, parti içerisinde rüşvet ve yolsuzluğa izin vermeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, konuşmasında yoksulluk, uyuşturucuyla mücadele ve sosyal güvencelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"BAŞÖRTÜSÜ SİYASETİ EN BÜYÜK HATAMIZ"

Geçmişte başörtüsü üzerinden yürütülen siyasete ilişkin özeleştiride bulunan Kılıçdaroğlu, "Başörtüsü üzerinden siyaset yapmak en büyük hatamızdı. Geldiğimde ilk yaptığım iş bu. Size ne kadının başörtüsünden? Siz kadının evinde huzur var mı, yok mu? O evde geçim var mıdır, yok mudur? Kadının, çocuklarının, evlatlarının, eşinin karnı doyuyor mu, doymuyor mu? Siyasetin konusu bu. Neyse onu aştık. Şimdi geldik ikinci sıraya. Bu yoksulluğu bitireceğiz, sefaleti bitireceğiz. Bitirmek zorundayız. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması lazım, herkesin. Eğer bunu yapabilirsek o zaman ülkede huzur olur, ülkede barış olur" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BELALARINDAN BİRİ UYUŞTURUCU"

Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin en büyük belalarından birisi de uyuşturucu belası. Fakir aile çocuklarını buluyorlar, onları torbacı yapıyorlar. Bu büyük bir felakettir. Bu felaketin üzerine de gitmek lazım. Evlatları korumak hepimizin ortak görevidir. Bir kişinin evladı aynı zamanda bizim de evladımız olmak zorundadır. Bir çocuk ağlıyorsa bizim de çocuğumuz ağlıyordur diye bakmamız lazım. Yani bir dayanışma kültürünü gerçekleştirmemiz lazım. Beraber, birlikte, dayanışma içinde Türkiye'nin sorunlarının hepsi aşılabilir" diye konuştu.

"AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI HAYATA GEÇMELİ"

Aile Destekleri Sigortası'nın hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Aile Destekleri Sigortası olsun. Her ailenin bir güvencesi olsun. Aç ve açıkta kimse kalmasın. Biz bunu uygulamak istiyoruz ve bunu yapmak istiyoruz. Bu olduğu takdirde o zaman gidip de efendim bana kömür yardımı, bana bilmem ne yardımı değil. Yardım peşinde koşan bir aile olmaz. Devlet onun yardımına koşacak. Devlet ona bakacak, senin şu eksiğin var diyecek, çocuğunun şu eksiği var diyecek ve onu tamamlayacak. Nasıl işsizlik sigortası varsa, nasıl emeklilik sigortası varsa Aile Destekleri Sigortası'nın da olması lazım" ifadelerini kullandı.

"EV KADINLARININ DA SİGORTASI OLACAK"

Ev kadınlarının sosyal güvenceye kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "İşçi sigortaları var. Memurun da sigortası var. Esnafın da sigortası var. Sigortası olmayan sadece ev kadınları. Niye sigortası yok? Ev kadınlarının günahı ne? Ev kadınlarının da sigortası olacak. Onların da güvencesi olacak. Onlar gidip hiç kimseye el avuç açmayacaklar. Evlerinde onurlarıyla oturacaklar. Geliri eksikse devlet onun banka hesabına götürecek parayı yatıracak. Kadının banka hesabına götürecek parayı yatıracak. Çoluk çocuğunu geçindirebilirsin diye. Onun yoksulluğunu kimse afişe etmeyecek. Yoksulluk afişe edilecek bir şey değildir" dedi.

"RÜŞVET ALAN ADAMI PARTİDE TUTMAYACAĞIM"

Parti içerisinde rüşvet ve yolsuzluğa izin vermeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin sözcünüz olacağım. Sadece ben değil, kadın kollarımız da sizin sözcünüz olacak. Gençlik kollarımız da sizin sözcünüz olacak. Milletvekilleri de sizin sözcünüz olacak. Kirli adamı partide tutmayacağım. Rüşvet alan adamı partide tutmayacağım. Hırsız adamı partide tutmayacağım. Ahlaklı, temiz, adaletten yana olan kim varsa benim başımın üstünde yeri var. Kim varsa. Düzgün insanlar olacak. Siyaset halka hizmet etmektir demektir. Siyaset zenginleşmek değil ki. Köşeyi dönmek değil ki siyaset. Halka hizmet edeceksin. Siyasetin görevi o zaten. Görevi o. Bunu da size aktarayım. Hiç endişe etmeyin. Gelecek açısından da hiç endişe etmeyin. Bu dediklerimin hepsi olacak. Hepsi olacak. Siz isteseniz de istemeseniz de Allah'ın izniyle ben bunların hepsini yapacağım."

MUSTAFA SARIGÜL SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ KONUŞTU: DOKUNULMAZLIK OLMAMALI

Kılıçdaroğlu, Milletvekili Mustafa Sarıgül'le ilgili yolsuzluk soruşturması hakkında soru soran gazetecilere de şu ifadeleri kullandı:

"Sarıgül'ü belediye başkanlığı döneminden tanıyorum. Bana herhangi bir hediye getirmiş değil. Yolsuzluk davalarında dokunulmazlık olmamalı. Devletten, vatandaştan topladığınız verginin bir kısmını çalıyorsanız bunun hesabını vermek zorundasınız."