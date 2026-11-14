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Politika
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 18:02

Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi

Özgür Özel, Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda kullanılan 1157 oyun 1154'ünü alarak yeniden genel başkan seçildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 18:02

'nin 'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi tamamlandı. Seçimde tek aday olan için oy kullanıldı.

HABERİN ÖZETİ

Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Yeni Parti'nin Ankara'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda tek aday olan Özgür Özel, yeniden genel başkan seçildi.
Genel başkanlık seçimi için bin 202 delegeye yönelik 35 sandık kuruldu.
Saat 15.30'da başlayan oy verme işleminin ardından oylar sayıldı.
Özgür Özel, kullanılan bin 157 oyun bin 154'ünü aldı.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN

Kurultayda genel başkanlık seçimi için bin 202 delegeye yönelik 35 sandık kuruldu. Saat 15.30'da başlayan oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oylar sayıldı.

Kullanılan bin 157 oyun bin 154'ünü alan Özgür Özel, yeniden genel başkan seçildi. 

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#Yeni Parti
#Genel Başkanlık Seçimi
#Politika
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