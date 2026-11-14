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İstanbul
Yeni Parti'nin Ankara'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi tamamlandı. Seçimde tek aday olan Özgür Özel için oy kullanıldı.
Kurultayda genel başkanlık seçimi için bin 202 delegeye yönelik 35 sandık kuruldu. Saat 15.30'da başlayan oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oylar sayıldı.
Kullanılan bin 157 oyun bin 154'ünü alan Özgür Özel, yeniden genel başkan seçildi.