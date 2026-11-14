Yeni Parti'nin Ankara'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi tamamlandı. Seçimde tek aday olan Özgür Özel için oy kullanıldı.

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HABERİN ÖZETİ Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi Yeni Parti'nin Ankara'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda tek aday olan Özgür Özel, yeniden genel başkan seçildi. Genel başkanlık seçimi için bin 202 delegeye yönelik 35 sandık kuruldu. Saat 15.30'da başlayan oy verme işleminin ardından oylar sayıldı. Özgür Özel, kullanılan bin 157 oyun bin 154'ünü aldı.

ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN

Kurultayda genel başkanlık seçimi için bin 202 delegeye yönelik 35 sandık kuruldu. Saat 15.30'da başlayan oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oylar sayıldı.

Kullanılan bin 157 oyun bin 154'ünü alan Özgür Özel, yeniden genel başkan seçildi.