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Medya
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 16:14

Evlat dizisinde sular durulmuyor! İki başrol oyuncusu projeden ayrıldı

Bozdağ Film imzalı ve büyük beklentilerle hazırlanan Evlat dizisinde krizler peş peşe yaşanıyor. İlk olarak Star TV için planlanan, daha sonra atv'ye transfer edilen dönem dizisinde iki kez yönetmen değişikliği yapılmış, tüm bu gelişmeler nedeniyle çekimlere bir türlü başlanamamıştı. Şimdi ise iddialı yapımla ilgili çok daha dikkat çekici bir gelişme gündeme geldi: Dizinin başrol oyuncuları projeden ayrıldı.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Evlat dizisinde sular durulmuyor! İki başrol oyuncusu projeden ayrıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 16:14

1971 yılında başlayan bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan Evlat dizisinde Hayat karakteri için Hazal Subaşı, doktor Çağrı rolü için ise ile anlaşma sağlanmıştı. Ancak hazırlık sürecinde yaşanan aksaklıkların ardından iki oyuncunun da projede yer almayacağı öğrenildi. Böylece dizinin oyuncu kadrosunda yeni bir değişiklik yaşanması kaçınılmaz hâle geldi.

EVLAT DİZİSİNİN HİKÂYESİ DİKKAT ÇEKİYOR

'in yapımcılığını üstlendiği Evlat, 1971 yılında başlayan bir dönemi ve bir annenin zorlu yaşam mücadelesini konu alıyor. Dizide, otizmli küçük oğlu Savaş'ı hayata kazandırabilmek için büyük çaba gösteren Hayat isimli annenin hikâyesi ekranlara taşınacak. 

Evlat dizisinde sular durulmuyor! İki başrol oyuncusu projeden ayrıldı

Senaryosunu Seda Çalışır ve Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun oturuyor. Ancak proje, henüz çekim aşamasına geçemeden yaşanan değişikliklerle gündeme gelmeye devam ediyor.

Evlat dizisinde sular durulmuyor! İki başrol oyuncusu projeden ayrıldı

HAZAL SUBAŞI VE BİRKAN SOKULLU AYRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Evlat dizisinde başrol için anlaşma yapılan ve Birkan Sokullu projeden ayrıldı. Hayat karakterine hayat vermesi beklenen Hazal Subaşı ile doktor Çağrı rolü için el sıkışılan Birkan Sokullu'nun kadroda yer almayacağı ortaya çıktı.

Evlat dizisinde sular durulmuyor! İki başrol oyuncusu projeden ayrıldı

Bu gelişme, dizinin hazırlık sürecindeki belirsizlikleri yeniden gündeme taşıdı. Kanal değişikliği ve iki yönetmen değişikliğinin ardından başrol oyuncularının da ayrılmasıyla Evlat dizisinin bundan sonraki süreci merak konusu oldu.

Evlat dizisinde sular durulmuyor! İki başrol oyuncusu projeden ayrıldı

Yapım ekibinin yeni başrol oyuncuları için nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden araştırılmaya başlandı.

EVLAT DİZİSİ KONUSU 

Evlat, 1970'li yıllarda geçen, bir annenin çocuğu için verdiği mücadeleyi anlatan duygusal ve dram türünde bir dizidir. Hikâye, küçük oğlu Savaş'a otizm tanısı konulmasının ardından hayatı değişen Hayat'ın etrafında şekillenir. 

Evlat dizisinde sular durulmuyor! İki başrol oyuncusu projeden ayrıldı

O dönemde otizm konusunda toplumsal farkındalığın düşük olması nedeniyle Hayat, oğlunun eğitim alması, toplum tarafından kabul görmesi ve güzel bir yaşam sürmesi için büyük zorluklarla mücadele eder. Dizi; annelik sevgisi, fedakârlık, aile bağları ve toplumsal önyargıları ele alır.

Evlat dizisinde sular durulmuyor! İki başrol oyuncusu projeden ayrıldı

Dizinin başrollerinde Hazal Subaşı (Hayat), Birkan Sokullu (Çağrı Aras) ve Doğu Balkay (Savaş) yer alıyor. Kadroda ayrıca İpek Tuzcuoğlu ve Turgut Tunçalp gibi isimler bulunuyor.
 

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#Hazal Subaşı
#birkan sokullu
#Bozdağ Film
#Evlat Dizisi
#Çağrı Aras
#Medya
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