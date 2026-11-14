Evlat dizisinde sular durulmuyor! İki başrol oyuncusu projeden ayrıldı

1971 yılında başlayan bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan Evlat dizisinde Hayat karakteri için Hazal Subaşı, doktor Çağrı rolü için ise Birkan Sokullu ile anlaşma sağlanmıştı. Ancak hazırlık sürecinde yaşanan aksaklıkların ardından iki oyuncunun da projede yer almayacağı öğrenildi. Böylece dizinin oyuncu kadrosunda yeni bir değişiklik yaşanması kaçınılmaz hâle geldi.

EVLAT DİZİSİNİN HİKÂYESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği Evlat, 1971 yılında başlayan bir dönemi ve bir annenin zorlu yaşam mücadelesini konu alıyor. Dizide, otizmli küçük oğlu Savaş'ı hayata kazandırabilmek için büyük çaba gösteren Hayat isimli annenin hikâyesi ekranlara taşınacak.

Senaryosunu Seda Çalışır ve Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun oturuyor. Ancak proje, henüz çekim aşamasına geçemeden yaşanan değişikliklerle gündeme gelmeye devam ediyor.

HAZAL SUBAŞI VE BİRKAN SOKULLU AYRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Evlat dizisinde başrol için anlaşma yapılan Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu projeden ayrıldı. Hayat karakterine hayat vermesi beklenen Hazal Subaşı ile doktor Çağrı rolü için el sıkışılan Birkan Sokullu'nun kadroda yer almayacağı ortaya çıktı.

Bu gelişme, dizinin hazırlık sürecindeki belirsizlikleri yeniden gündeme taşıdı. Kanal değişikliği ve iki yönetmen değişikliğinin ardından başrol oyuncularının da ayrılmasıyla Evlat dizisinin bundan sonraki süreci merak konusu oldu.

Yapım ekibinin yeni başrol oyuncuları için nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden araştırılmaya başlandı.

EVLAT DİZİSİ KONUSU

Evlat, 1970'li yıllarda geçen, bir annenin çocuğu için verdiği mücadeleyi anlatan duygusal ve dram türünde bir dizidir. Hikâye, küçük oğlu Savaş'a otizm tanısı konulmasının ardından hayatı değişen Hayat'ın etrafında şekillenir.

O dönemde otizm konusunda toplumsal farkındalığın düşük olması nedeniyle Hayat, oğlunun eğitim alması, toplum tarafından kabul görmesi ve güzel bir yaşam sürmesi için büyük zorluklarla mücadele eder. Dizi; annelik sevgisi, fedakârlık, aile bağları ve toplumsal önyargıları ele alır.

Dizinin başrollerinde Hazal Subaşı (Hayat), Birkan Sokullu (Çağrı Aras) ve Doğu Balkay (Savaş) yer alıyor. Kadroda ayrıca İpek Tuzcuoğlu ve Turgut Tunçalp gibi isimler bulunuyor.

