Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'na ev sahibinden kötü haber! 85 bin TL'lik kiranın yeni zammı dudak uçuklattı

Şimdilerde dolu dizgin aşklarını tüm hızıyla devam ettiren Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı çifti, bu kez Levent'teki lüks evlerinde yaşadıkları kira kriziyle dikkatleri üzerine çekti. Uzun bir süredir mutlu beraberliklerini sürdüren çiftin ev sahiplerinden kötü haber geldi. Geçtiğimiz yıllarda ev sahibiyle davalık olan ünlü çiftin, aylık 85 bin TL ödediği kiranın yeni zammı adeta dudakları uçuklattı. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar çıktı. 85 bin TL olan kira mahkeme kararıyla 324 bin TL'ye yükseltildi. Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı kiranın artmasıyla birlikte bulundukları evden taşınma kararı aldı.

OĞUZHAN KOÇ VE HAZAL SUBAŞI ÇİFTİ EV SAHİPLERİYLE DAVALIK OLMUŞTU!

Pop müziğin sevilen ismi Oğuzhan Koç ve başarılı oyuncu Hazal Subaşı çifti, İstanbul Levent'teki lüks dairelerinin ev sahibiyle davalık olmuştu. Şimdilerde dolu dizgin aşklarını tüm hızıyla devam ettiren çift, geçtiğimiz yıllarda ev sahibiyle mahkemelik olduğu haberleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Bir süredir ev sahibinin kira artışı nedeniyle gündeme gelen ikili, 85 bin TL'ye oturdukları evin kirasını 350 bin TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibiyle geçtiğimiz yıl dava süreci başlatmıştı.

Bu süreçte ev sahibi Güneş B.'nin kiranın 350 bin lira olduğunu söylemesi üzerine ünlü şarkıcı fiyata itiraz etmişti. Ödediği kira bedelinin yaklaşık 4 katı zam karşısında ev sahibiyle ortak bir noktada buluşamayan Oğuzhan Koç, Güneş B. ile mahkemelik olmuştu. Anlaşmazlık üzerine ev sahibi, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açmıştı. Ünlü şarkıcı ise mahkemeye sunduğu dilekçesinde, düzenli olarak kira artışını gerçekleştirdiğini fakat evin kira bedelinin bu olmasının mümkün olmadığını dile getirmişti.

Hatta o dönem Oğuzhan Koç, kira artışı nedeniyle basın mensuplarına; "Memleketteki bütün kiracıların derdi bu. Abuk subuk artışlar. Ben de bu konuda kendimi mağdur hissedenlerdenim. Herkesin başına gelen bir durum. Onlar da haklı, biz de haklıyız. Hayatta kiracıyız zaten." şeklinde konuşmuştu. Diğer yandan ünlü şarkıcı, evde tadilat yapıp cebinden para ödediğini dilekçesinde belirterek, mağdur edilmeye çalışıldığını dile getirmişti.

Ev sahibi Güneş B. ise zam yaparken hakkaniyetli davrandığını ve Oğuzhan Koç'un daha fazla kira ödemesi gerektiği bir evde oturduğunu ifade etmişti. Güneş B. aynı zamanda ünlü şarkıcının, eski kiracısı olduğundan dolayı şarkıcının evinde ucuza oturduğunun altını çizmiş ve fiyatın diğer evlerle kıyaslandığında yerinde bir miktar olduğunun ortaya çıkacağını dilekçesinde belirtmişti.

85 BİN TL'LİK KİRANIN YENİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Oğuzhan Koç'un ev sahibiyle davalık olduğu mahkeme geçtiğimiz haftalarda görüldü. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafları temsilen avukatları katılı. Mahkemede bilirkişi raporunun sonucuna göre evin kira bedelinin 360 bin lira olduğu aktarıldı. Yapılan savunmaların sonrasında dosya karara bağlandı. Mahkemede ise rapor sonucunun yerinde olduğu tespit edildi. Sonrasında kira bedeline yüzde 10 hakkaniyet indirimi uygulandığı öğrenildi.

Mahkeme sonucu Oğuzhan Koç'un ev sahibine 324 bin TL kira bedeli ödemesine hükmedildi. Ünlü şarkıcı ise mahkemenin bu kararına itiraz ederek avukatı aracılığıyla dosyayı üst mahkemeye taşıdı. Mutlu birlikteliklerini Levent'teki lüks dairelerinde sürdüren ünlü çift, mahkemenin belirlediği 324 bin TL'lik yeni kira bedelini yüksek bulunca evlerinden ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Levent'teki dairelerine veda etmeye hazırlanan Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı çiftinin şimdilerde kendileri için yeni bir ev arayışına başladığı bilgisi edinildi.