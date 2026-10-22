Hazal Subaşı’nın Bir Hayat Hikayesi dizisindeki partneri belli oldu! Ünlü oyuncu Birkan Sokullu ile başrolü paylaşacak

Televizyon dünyasının merakla beklenen projelerinden “Bir Hayat Hikayesi” dizisinin hazırlıkları sürüyor. Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği ve atv ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanan dizinin başrol kadrosuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hazal Subaşı’nın partnerinin Birkan Sokullu olduğu açıklandı. İki oyuncunun aynı projede buluşması, diziyi şimdiden merak edilen yapımlar arasına taşıdı. Peki, Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu’nun başrollerini paylaşacağı Bir Hayat Hikâyesi dizisi ne zaman yayınlanacak? Dizinin konusu ve diğer oyuncuları hakkındaki ayrıntılar da izleyiciler tarafından araştırılıyor.

HAZAL SUBAŞI VE BİRKAN SOKULLU BİRARADA!

Bir Hayat Hikayesi dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği dizi, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin başrol kadrosuyla ilgili merak edilen detaylardan biri de belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hazal Subaşı’nın başrolde yer alacağı yapımda, başarılı oyuncuya Birkan Sokullu eşlik edecek.

İki ünlü oyuncunun aynı projede buluşması, dizinin izleyiciyle buluşmadan önce dikkat çekmesini sağladı. Yeni yapımın çekimleri için hazırlıklar sürerken ekibin kasım ayının ortasında sete çıkması planlanıyor.

Oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle merak uyandıran “Bir Hayat Hikayesi”, televizyon sezonunun konuşulması beklenen projeleri arasında yer alıyor. Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu’nun ekran uyumu şimdiden merak konusu olurken dizinin konusu, diğer oyuncuları ve yayın tarihiyle ilgili ayrıntılar da yakından takip ediliyor.

BİR HAYAT HİKAYESİ’NİN ÇAĞRI ARAS’I BİRKAN SOKULLU

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Bir Hayat Hikâyesi dizisinin başrol kadrosuna ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. Hazal Subaşı’nın Hayat karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı dizide, başarılı oyuncu Birkan Sokullu da başrolü üstlenecek. Sokullu, dizide psikiyatri mütehassısı Çağrı Aras karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Bozdağ Film imzası taşıyan yapımın hikâyesi ve oyuncu kadrosu şimdiden merak uyandırırken, Hazal Subaşı ile Birkan Sokullu’nun aynı projede buluşması dikkat çekiyor. Seda ve Toprak Karaoğlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt oturacak.

Dram türündeki yapımın karakterler arasındaki ilişkileri ve Hayat ile Çağrı Aras’ın hikâyesini nasıl işleyeceği merak konusu oldu. Hazırlıkları devam eden dizinin kasım ayının ortasında sete çıkması planlanıyor.