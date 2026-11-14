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Medya
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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 17:10

Esra Kızıldoğan Şapkacı Kadınlar dizisinde! Fikriye karakteriyle dengeleri değiştirecek

Ekranların heyecanla beklenen dizilerinden biri olan Şapkacı Kadınlar, yeni gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Yakın zamanda sete çıkması planlanan yapım, oyuncu kadrosunu da genişletiyor. Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı’nın başrollerinde olduğu Şapkacı Kadınlar’a başarılı oyuncu Esra Kızıldoğan dahil oldu. Fikriye rolüyle ekranlara gelecek olan ünlü isim, kritik karakteriyle tüm dengeleri değiştirecek.

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Editor
 Arzu Akçay
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Esra Kızıldoğan Şapkacı Kadınlar dizisinde! Fikriye karakteriyle dengeleri değiştirecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 17:10

O3 Medya imzası taşıyan Şapkacı Kadınlar, yılın belki de en çok heyecanla beklenen yapımları arasında yerini alıyor. ’ın haberine göre, ve ’nın başrolünde olduğu yapımı yeni bir isim daha dahil oluyor. Oynadığı yapımlarla dikkat çeken Esra Kızıldoğan, Fikriye rolüyle diziye dahil olurken Şapkacı Kadınlar’da tüm dengeleri değiştirecek. İşte detaylar…

ESRA KIZILDOĞAN ŞAPKACI KADINLAR DİZİSİNDE!

NOW TV’de yayınlanması planlanan Şapkacı Kadınlar dizisi, yeni yılda heyecanla beklenen yapımlardan biri oluyor. O3 Medya’nın imzasını taşıyan ve başrollerini Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı’nın oynayacağı yapımda yeni gelişmeler de meydana geliyor.

Esra Kızıldoğan Şapkacı Kadınlar dizisinde! Fikriye karakteriyle dengeleri değiştirecek

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, diziye önümüzdeki günlerde başarılı isim olan Esra Kızıldoğan katılım gösterecek. İlk tanıtımı başrol oyuncularının katılımıyla Cannes’da yapan Şapkacı Kadınlar yapımına yoğun ilgi gösterilirken Kasım ayında sete çıkacak. Heyecanla beklenen Şapkacı Kadınlar, dönem dizisi olarak ekranlara gelecek.

Esra Kızıldoğan Şapkacı Kadınlar dizisinde! Fikriye karakteriyle dengeleri değiştirecek

Dizinin merkezinde Ayşe karakteri yer alırken, onun hayatında meydana gelecek olan değişimler ele alınacak. Senaryosunu Şükrü Necati Şahin’in kaleme aldığı Şapkacı Kadınlar dizisinin yönetmen koltuğunda da Ömür Atay oturuyor. Pınar Deniz’in Ayşe, Selahattin Paşalı’nın Rıza karakterini oynayacağı biliniyor.

Esra Kızıldoğan Şapkacı Kadınlar dizisinde! Fikriye karakteriyle dengeleri değiştirecek

FİKRİYE KARAKTERİYLE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Merakla beklenen diziye ‘Fikriye’ karakteriyle gelecek olan Esra Kızıldoğan, Miralay Sami’nin eşi olarak izleyici karşısına çıkacak. Görülen o ki Fikriye karakteri dizi de dengeleri değiştirecek isimlerden biri olacak. Şapkacı Kadınlar eğer ki Kasım sonuna kadar yetişirse yine o aylar da sete çıkacak.

Esra Kızıldoğan Şapkacı Kadınlar dizisinde! Fikriye karakteriyle dengeleri değiştirecek

Yeni yılda ekranlarda olacağı tahmin edilen Şapkacı Kadınlar, henüz tam olarak hangi tarihte ekranlara geleceği bilinmiyor. Hazırlık aşamaları devam eden dizi güçlü dönem hikayesiyle şimdiden ilgi çekmeyi başardı.

Esra Kızıldoğan Şapkacı Kadınlar dizisinde! Fikriye karakteriyle dengeleri değiştirecek

Oynadığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Esra Kızıldoğan, 1980 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bitiren Esra Kızıldoğan, daha sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

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