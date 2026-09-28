Şapkacı Kadınlar dizisi, yeni sezonun merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Dönem hikâyesiyle dikkat çeken dizinin konusu ve hangi projeden uyarlandığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Şapkacı Kadınlar dizisinin konusu nedir? Şapkacı Kadınlar uyarlama mı? İşte diziyle ilgili merak edilenler...

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HABERİN ÖZETİ Şapkacı Kadınlar dizisinin konusu nedir? Şapkacı Kadınlar uyarlama mı? Yeni sezonun merak edilen dönem yapımlarından Şapkacı Kadınlar dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın planına dair detaylar açıklandı. Hikâyesini geçmiş yıllarda İzmir’de yaşanan toplumsal değişimler üzerinden anlatan dizi, Ayşe karakterinin hayatındaki değişimleri merkezine alıyor. Herhangi bir uyarlama olduğuna dair resmi açıklama bulunmayan yapım, özgün bir hikâye olarak hazırlanıyor. Dizinin başrollerinde Ayşe karakteriyle Pınar Deniz ve Rıza karakteriyle Selahattin Paşalı yer alıyor. Senaryosunu Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ömür Atay oturuyor, yapımcılığını Saner Ayar, uygulayıcı yapımcılığını ise Suzan Sümeli üstleniyor. O3 Medya imzalı dizinin kasım ayında sete çıkması ve Ocak 2027'de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

ŞAPKACI KADINLAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Şapkacı Kadınlar, hikâyesini geçmiş yıllarda İzmir’de yaşanan toplumsal değişimler üzerinden anlatan bir dönem dizisi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin merkezinde Ayşe karakteri yer alırken, onun hayatında yaşanan değişimler hikâyenin temelini oluşturuyor.

ŞAPKACI KADINLAR UYARLAMA MI?

Şapkacı Kadınlar dizisinin bir kitaptan ya da yabancı bir yapımdan uyarlandığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Dizi, dönem atmosferi içinde ilerleyen özgün bir hikâye olarak hazırlanıyor. Yapımın senaryosunu Şükrü Necati Şahin kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ömür Atay oturuyor.

Şapkacı Kadınlar dizisinin başrol kadrosunda Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı yer alıyor. Pınar Deniz dizide Ayşe karakterini, Selahattin Paşalı ise Rıza karakterine hayat verecek. Dizinin oyuncu kadrosunun diğer isimleriyle ilgili detayların ise ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.

ŞAPKACI KADINLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şapkacı Kadınlar dizisinin Ocak 2027’de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Dizinin kesin yayın tarihi ve yayın günü ise henüz açıklanmadı. O3 Medya imzalı yapımın kasım ayında sete çıkması planlanırken, hazırlık çalışmaları da devam ediyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Ömür Atay oturuyor. Senaryosunu Şükrü Necati Şahin’in kaleme aldığı yapımın yapımcılığını Saner Ayar üstleniyor. Suzan Sümeli ise uygulayıcı yapımcı olarak görev yapıyor. Başrollerde Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı yer alıyor.

Şapkacı Kadınlar dizisi, dönem hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonun merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Dizinin konusu, oyuncuları ve yayın tarihiyle ilgili yeni detaylar izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, yapımın ekrana gelmesiyle birlikte hikâyenin nasıl ilerleyeceği de merak konusu oldu.