Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tasfiye sürecinde olan fonlarda gelinen son durumu ve yapılan ödemeleri açıkladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan tasfiye edilen fonlarla ilgili açıklama: 444 bin 987 yatırımcıya ödeme yapıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasfiye sürecindeki fonlarda gelinen son durumu, yapılan ödemeleri ve yürütülen adli süreçleri açıkladı. Olağan tasfiyeye tabi olan 97 fondan 94'ünde tüm ödemeler tamamlandı, kalan 3 fonun ise kapalı fon olduğu bildirildi. Ödemelerde kamu kaynaklarının kullanılmadığı, fon içi kaynaklar, 33,4 milyar TL'ye ulaşan gönüllü iadeler ve el konulan varlıkların kaynak olarak değerlendirildiği belirtildi. Adli süreçler kapsamında 123 kişinin tutuklandığı, 279 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiği, 124 gerçek ve tüzel kişinin banka hesaplarının dondurulduğu ve 285 el koyma işlemi yapıldığı aktarıldı. Olağanüstü tasfiyeye tabi olan Tera, Pusula ve Atlas şirketleri için ara ödemelerin taksitler halinde devam ettiği ifade edildi. Bugüne kadar 444 bin 987 tekil yatırımcıya ara ödeme yapılarak toplamda yaklaşık 161 milyar lira ödendiği, 371 bin 21 kişinin net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamını aldığı kaydedildi.

Yılmaz, TRT Haber canlı yayınındaki konuşmasında olağan tasfiyedeki 97 fondan 94'ünde tüm ödemelerin tamamlandığını bildirdi. Olağanüstü tasfiyeye tabi olan Tera, Pusula ve Atlas için ödemelerin taksitler halinde devam ettiğini belirten Yılmaz, soruşturmada tutuklananların sayısının 123 olduğunu hatırlatarak ödemelerde kamu kaynaklarının kullanılmadığını vurguladı.

"ÖDEMELERDE 3 KAYNAĞIMIZ VAR"

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"En önemli prensiplerimizden birisi kamu kaynağı kullanmamak. Üç kaynağımız var. Birincisi fonun kendi içindeki kaynaklar. İkincisi bu geri alım dediğimiz gönüllü iadeler. Her bir fon için TMSF nezdinde, TMSF bünyesinde bir hesap açtırdık biz. 131 ayrı hesap açtırdık. Bir de genel bir hesap açtırdık. Yani belli bir fonla ilişkilendirilemeyecek özellikle de borsadaki hisse bazlı manipülasyonlar sonucu oluşan haksız gelirler için kullanılmak üzere veya belli bir fonun kapsamında olmayan bir meseleden elde edilecek gelirlerle ilgili bir genel fon oluşturduk. Genel hesap. Bir de her bir fon için 131 tane ayrı hesap açtık. Bu hesaplara da fahiş gelir elde etmiş olanları Merkezi Kayıt Kurumu verileriyle tespit edip yukarıdan aşağıya doğru TMSF kanalıyla takibini yaptırıyoruz. Bir taraftan da adli mercilerimiz tabii bu işin bir tarafında. Yurtdışı boyutu başta olmak üzere MASAK bu işin içinde. Dolayısıyla bu geri alımları devam ettiriyoruz.

"GÖNÜLLÜ İADELER 33.4 MİLYAR TL'YE ULAŞTI"

Gönüllü iadeler 33,4 milyar TL'ye ulaştı. İkinci kaynağımız bu. Üçüncüsü de gayrimenkuller, varlıklar. Yani bu hukuk dışı işlemleri yapan, manipülasyonları yapanlarla ilgili adli süreçlerde verilen kararlar var. El konulan mallar var.

Dolayısıyla bu likit hale dönüşümü biraz daha zaman alıyor tabi. Bunlar da değerlendirilerek bunlar da yine belli bir fonla ilişkiliyse o ilgili fonla genel hesaba bu paralar geri gitmiş oluyor. Fona giden hesaplar o fonda kullanılıyor. Bir fonla ilişkilendirilemeyen geri dönüşler ise genel hesapta tutulup SPK'nın kuralları çerçevesinde belirlediği kurallar çerçevesinde diğer fonlara oradan dağılmış oluyor. Bunu da SPK çıkan kanundaki kriterlere göre gerçekleştiriyor. Dolayısıyla böyle bir çerçevemiz olduğunu ifade edebilirim.

"123 KİŞİ TUTUKLANDI"

123 kişi tutuklanmış. 279 kişi için adli kontrol kararı verilmiş. 124 gerçek ve tüzel kişinin banka hesapları dondurulmuş. 285 el koyma işlemi yapılmış. Bu ne kadar kapsamlı bir adli süreçle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

"SERMAYE PİYASALARIMIZIN İŞLEYİŞİNE SON DERECE HASSASIZ"

Bu fon meselesiyle ilgili gece gündüz bir gayret içinde olduk ve devam ediyoruz. Vatandaşlarımız bundan emin olsunlar. Bu çerçevede elimizden gelen tüm gayretle yatırımcılarımızın haklarını korumaya gayret ediyoruz. Haksız kazanç elde eden, manipülasyon yapan, piyasa dolandırıcılığı yapanlardan elde ettiğimiz kaynakları koruyoruz. Bu süreçlerden olumsuz etkilenmiş yatırımcılarımıza kanalize ediyoruz ve bu çabamız da devam ediyor. Ama bunu yaparken de eş zamanlı olarak sermaye piyasalarımızı da gözetiyoruz. Oraların sağlıklı işleyişine de son derece hassasız.

"94 FONDA TÜM ÖDEMELER TAMAMLANDI"

Dolayısıyla burada 97 fon vardı olağan tasfiyeye tabi olan. 131 dedik onun 97'si bu olağan tasfiye sürecindeydi. Bu 97'nin 94'ünde tüm ödemeler tamamlandı. Sadece 3 fon kaldı. O 3 fon da kapalı fon. Dolayısıyla olağan tasfiye sürecinin aşağı yukarı bittiğini söyleyebiliriz.

"OLAĞANÜSTÜ TASFİYEDE 3 ŞİRKET VAR"

Olağanüstü tasfiye süreci... Ne demek olağanüstü tasfiye? İşte bu son çıkardığımız kanunla ara ödeme tarif ettiğimiz mekanizma var burada. Çünkü bu olağan tasfiye sürecine tabi değil, olağan üstüne tabi. Burada da üç tane şirket var: Tera, Pusula ve Atlas.

Burada da bugüne kadar çeşitli aşamalar itibarıyla taksit taksit ara ödemeler yapıyoruz. Ara ödeme yapıyoruz burada. Bakın nihai ödeme değil. Bunu karıştırmamak lazım. Bu ara ödemeler nihai ödemede mahsuplaşılacak miktarla. O nihai ödeme daha sonraki aşamalarda olacak.

Şu anda kanunun öngördüğü üzere 1 milyon liraya kadar gayreti içindeyiz. Eğer fonda 1 milyondan fazla ödeyecek bir imkan varsa belli bir fonda daha fazlası da ödeniyor tabii ki ama o imkan yoksa en fazla 1 milyona kadar olan ödemeler yapılıyor. Bazı fonlarda daha fazla kaynak var, bazılarında daha az var. Daha az olanlarda da prensibimiz en düşükten başlayıp en yükseğe doğru 1 milyona doğru ödemeleri gerçekleştirmek.

"444 BİN 987 TEKİL YATIRIMCIYA ÖDEME YAPILDI"

Yine bir diğer önceliğimiz para piyasası fonları öncelikli. Para piyasası fonları öncelikli ve küçük yatırımcı öncelikli olmak üzere süreci yönetiyoruz. Olağanüstü tasfiye sürecinde bugüne kadar ne yaptık?

Cuma günü itibarıyla fonların tasfiyesi sürecinde 444 bin 987 tekil yatırımcıya ödeme yapıldı. Hiç ödeme yapmadığımız bugüne kadar sadece 10 bin 771 yatırımcı var. Bunun da çeşitli sebepleri var. Kim bunlar? Birincisi net yatırım tutarı sıfır olanlar. Yani daha önce diyelim bir para yatırmış fazlasını kazanıp çekmişse ana parasını aşan miktarda ve ana parasını eşit miktarda geri bir çekim yapmışsa biz artık ona ödeme yapmıyoruz. Örneklendireyim isterseniz. Rakam da daha anlaşılabilir olur.

Diyelim ki 100 bin lira para yatırdı bir yatırımcı. Bu 100 bin lirası zaman içinde 250 bin lira oldu. Arada 150 bin lirasını geri çekti diyelim. Kazanç olarak çekti sistemden. Geride 100 bin lirası var. Şimdi bu kişinin biz ana parasını çekmiş olduğunu düşünüp ödeme yapmıyoruz. Yani orada 100 bin lirası var duruyor sistemde ama daha önce 150 bin lira çekmiş. Ana parasından da fazlasını kar olarak çekmişse bu artık hesabı tamamlandı. Ya da tasfiye sürecinden sonra bu ara tasfiyeyi de alacağı bir şey yok.

Tabii ki hesap aynı. Ama bu ara tasfiye anlamında net yatırım tutarı sıfır demek burada. Net yatırım tutarı yok. Ana para olarak anlıyoruz ama ana paraya yakın bir rakam. Yakın bir kavram aslında. Yani birçok giriş çıkış yapabiliyor insanlar sisteme. Dolayısıyla bunları netleştiriyorsunuz. Yatırdığı net rakam nedir ve onun karşılığında bir çekim yaptıysa eğer yatırdığı net rakamdan veya daha fazlasını kar olarak daha önce çektiyse bu kişiye artık ödeme yapmıyoruz.

"MANİPÜLASYON YAPANLARA ÖDEME YAPMIYORUZ"

Hiç kar almamış bir kişinin net yatırım tutarına alıyor. Ana parasından bahsediyor. Burada bu kişiler olabilir. Henüz ödeme yapılmayan fonlar var. Bununla ilgili olabilir. Küçük gruplar. Bunlar da çok az sayıda insanın olduğu yapılar. Bir diğeri de fahiş kar elde edenler. Manipülasyon yapanlara da ödeme yapmıyoruz. Onların da bir miktar kalmış olabilir. Bazıları tamamını çekmiştir. Bir kısmı kalmıştır. Burada bir parası az önce bahsettim. 455 bin kişi içinde geri elde etmiş kişilere de geri ödeme yapmıyoruz.

Dolayısıyla bu ödeme yapmadıklarımızı bugüne kadar böyle düşünebilirsiniz. Bütün bu ödemelerle az önce ne dedim? 444 bin 987 tekil yatırımcıya az veya çok ödeme yaptık. Peki net yatırım tutarını alan veya portföy değerinin tamamını alan kaç kişi oldu bu süreçte? O sayıda 371 bin 21 kişi bu ara ödeme sürecini tamamlamış oldu. Net yatırım tutarının tamamını almış oldu veya portföy değerinin tamamı kendisine ödenmiş oldu. Bu kişi artık mahsuplaşma için tasfiyenin tamamlanmasını bekleyecek ama aslında her tüm hakları da aldı. Ara ödeme anlamında bakın o ayrımı tekrar tekrar vurguluyorum. Biz şu anda ara ödemeden bahsediyoruz. Nihai ödeme değil bu. Nihai tasfiyede olacak bir mahsuplaşma. Ara ödeme anlamında artık bu kişiler haklarını almış oldular, şeyi bekleyecekler. Nihai mahsuplaşmayı bekleyecekler. Toplam yaklaşık 161 milyar lira ödemiş olduk bugüne kadar.



