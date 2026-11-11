Kemal Kılıçdaroğlu sahaya iniyor: Şehir şehir gezecek

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İstanbul
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il gezilerine ara vermeden devam edecek.
Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre; kasım ayında Antalya ve Diyarbakır’ı ziyaret etmesi planlanan Kemal Kılıçdaroğlu, iki kentte farklı başlıklarda temaslarda bulunacak.
Antalya’da ekonomi, turizm ve esnaf odaklı temaslarda bulunacak olan Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da ise Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlar verecek.
CHP kurmayları, “Terörsüz Türkiye sürecinin toplumsal mutabakatla ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Kılıçdaroğlu, bölgedeki kanaat önderleri ve sivil toplum temsilcileriyle yapacağı görüşmelerde sürece ilişkin yaklaşımını bir kez daha ortaya koyacak” ifadelerini kullandı.
Kurmaylar, saha çalışmalarının kış boyunca sürdürüleceğini belirtti.