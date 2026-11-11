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Politika
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 06:09
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 06:09

Kemal Kılıçdaroğlu sahaya iniyor: Şehir şehir gezecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kış mesaisine başlıyor. İl ziyaretleri kapsamında kasım ayında Antalya ve Diyarbakır'a gitmesi planlanan Kılıçdaroğlu, Antalya'da ekonomi, Diyarbakır'da ise Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin temaslarda bulunacak. CHP kurmayları, sürecin ilerleyişinde toplumsal mutabakatın önemine vurgu yaptı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Kemal Kılıçdaroğlu sahaya iniyor: Şehir şehir gezecek
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 06:09
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 06:09

(CHP) Genel Başkanı , il gezilerine ara vermeden devam edecek.

HABERİN ÖZETİ

Kemal Kılıçdaroğlu sahaya iniyor: Şehir şehir gezecek

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il gezileri kapsamında kasım ayında Antalya ve Diyarbakır'ı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunacak.
Kılıçdaroğlu, Antalya'da ekonomi, turizm ve esnaf odaklı temaslar gerçekleştirecek.
Diyarbakır ziyaretinde ise Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlar verecek.
CHP kurmayları, Terörsüz Türkiye sürecinin toplumsal mutabakatla ilerlemesi gerektiğini belirterek Kılıçdaroğlu'nun kanaat önderleri ve sivil toplum temsilcileriyle görüşeceğini ifade etti.
Parti kurmayları, saha çalışmalarının kış boyunca sürdürüleceğini açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre; kasım ayında ve ’ı ziyaret etmesi planlanan Kemal Kılıçdaroğlu, iki kentte farklı başlıklarda temaslarda bulunacak.

Kemal Kılıçdaroğlu sahaya iniyor: Şehir şehir gezecek

ANTALYA'DA EKONOMİ, DİYARBAKIR'DA TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Antalya’da ekonomi, turizm ve esnaf odaklı temaslarda bulunacak olan Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da ise süreciyle ilgili mesajlar verecek.

Kemal Kılıçdaroğlu sahaya iniyor: Şehir şehir gezecek

"SÜREÇ TOPLUMSAL MUTABAKATLA İLERLEMELİ"

CHP kurmayları, “Terörsüz Türkiye sürecinin toplumsal mutabakatla ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Kılıçdaroğlu, bölgedeki kanaat önderleri ve sivil toplum temsilcileriyle yapacağı görüşmelerde sürece ilişkin yaklaşımını bir kez daha ortaya koyacak” ifadelerini kullandı.

Kurmaylar, saha çalışmalarının kış boyunca sürdürüleceğini belirtti.

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#diyarbakır
#Antalya
#kemal kılıçdaroğlu
#Terörsüz Türkiye
#Cumhuriyet Halk Partisi
#Politika
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