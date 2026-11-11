Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il gezilerine ara vermeden devam edecek.

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HABERİN ÖZETİ Kemal Kılıçdaroğlu sahaya iniyor: Şehir şehir gezecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il gezileri kapsamında kasım ayında Antalya ve Diyarbakır'ı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunacak. Kılıçdaroğlu, Antalya'da ekonomi, turizm ve esnaf odaklı temaslar gerçekleştirecek. Diyarbakır ziyaretinde ise Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlar verecek. CHP kurmayları, Terörsüz Türkiye sürecinin toplumsal mutabakatla ilerlemesi gerektiğini belirterek Kılıçdaroğlu'nun kanaat önderleri ve sivil toplum temsilcileriyle görüşeceğini ifade etti. Parti kurmayları, saha çalışmalarının kış boyunca sürdürüleceğini açıkladı.

Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre; kasım ayında Antalya ve Diyarbakır’ı ziyaret etmesi planlanan Kemal Kılıçdaroğlu, iki kentte farklı başlıklarda temaslarda bulunacak.

ANTALYA'DA EKONOMİ, DİYARBAKIR'DA TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Antalya’da ekonomi, turizm ve esnaf odaklı temaslarda bulunacak olan Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da ise Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlar verecek.

"SÜREÇ TOPLUMSAL MUTABAKATLA İLERLEMELİ"

CHP kurmayları, “Terörsüz Türkiye sürecinin toplumsal mutabakatla ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Kılıçdaroğlu, bölgedeki kanaat önderleri ve sivil toplum temsilcileriyle yapacağı görüşmelerde sürece ilişkin yaklaşımını bir kez daha ortaya koyacak” ifadelerini kullandı.

Kurmaylar, saha çalışmalarının kış boyunca sürdürüleceğini belirtti.