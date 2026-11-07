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Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 06:49
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 07:04

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir an önce sandığa gidilmesi gerektiğini savunup, Meclis'e sunulması halinde erken seçim teklifine destek vereceklerini söyledi. CHP lideri, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili tartışmalara da noktayı koydu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 06:49
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 07:04

Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı , siyasetteki erken seçim tartışmaları ve cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim tartışmaları, cumhurbaşkanı adaylığı, parti içi durum ve güncel siyasi konular hakkında açıklamalarda bulundu.
Erken seçim teklifinin Meclis'e gelmesi halinde destek vereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, seçim fırsatçılığı yapılmasını ise doğru bulmadığını ifade etti.
Yeniden cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünmediğini ve partinin adayını şimdiden tartışmayı doğru bulmadığını söyledi.
İttifaklar konusunda yüzde 51'i yakalamak için siyasi partilerin bir araya geleceğini ancak bunun o dönemin işi olduğunu belirtti.
Ekrem İmamoğlu'nun siyasi söylemlerinden ötürü değil başka nedenlerle yargılandığını ve siyasi tutuklu olmadığını dile getirdi.
CHP kurultayında bazı üyelerin iradelerinin parayla satın alındığını iddia eden Kılıçdaroğlu, gemiyi güvenli limana getirdikten sonra genel başkanlığı bırakacağını açıkladı.
'Terörsüz Türkiye' sürecini ve ilgili yasanın sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasını desteklediğini bildirdi.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

NTV'ye konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim teklifinin Meclis'e sunulması halinde destek vereceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Teklif gelirse destek veririz. Bir an önce erken seçim olsun. Bir muhalefet partisinin seçimden kaçma gibi bir lüksü olamaz. İktidar 'erken seçime gidiyoruz' dediğinde bir muhalefet partisi kaçamaz." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

CHP'nin bu desteğinin 'a yeniden adaylık yolunu açacağı yönündeki eleştirilere cevap veren Kılıçdaroğlu, "Erken seçimi fırsatçılığa dönüştürürseniz kabul etmeyiz. Eğer erken seçim istiyorsanız karar alın, parlamentoya getirin, seçime gidelim. Ama kendinize belli bir alan açmak için seçim fırsatçılığı yapıyorsanız doğru değil." şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Yeniden cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyleyen CHP lideri, "Öyle bir düşüncem yok. Bugünden bir cumhurbaşkanlığı tartışması yapmayı hiç doğru bulmam. Ülke gerçekten yangın yeri, sorunlara kilitlenmemiz lazım" dedi.

CHP'NİN ADAYI KİM?

Partisinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna ise "Şu durumunda böyle bir düşüncem yok. Ülkenin bu kadar sorunu varken bunu düşünmeyi doğru bulmuyorum." diye cevap verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Seçimlerde yeni ittifaklara açık kapı bırakan Kemal Kılıçdaroğlu, "Altılı masayı biz kurduk. Erdoğan da sonra böyle bir masa kurmak zorunda kaldı. Dolayısıyla yüzde 51'i yakalamak için illa ki siyasi partiler bir araya gelecektir. Ama o, o dönemin işi." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

"EKREM İMAMOĞLU SİYASİ TUTUKLU DEĞİL"

Tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan 'nun siyasi tutuklu olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Tutuklanma gerekçesi siyasi söylemlerinden ötürü değil. Başka nedenlerle yargılanıyor. Diğer belediye başkanları da öyle. Ama çifte standardın olduğunu az önce ifade ettim. Yargı siyasallaşmamalı. Yargı sopa olarak kullanılmamalı. Ben kim olursa olsun evinin basılmasını da doğru bulmam. Önce alıyorsunuz sabahın köründe, hapiste kalıyor. Bir süre sonra delil bulmazsanız ne olacak? Yargılama sistemlerini de doğru bulmuyorum?

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

"GEMİYİ GÜVENLİ LİMANA GETİRİNCE GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKACAĞIM"

Bir kurultay oldu. O kurultayda parayla bazı üyelerin iradeleri satın alındı. Bunu alan ve veren söylüyor. CHP kurultayında asla irade parayla satın alınamaz. Karar çıkınca biz buraya geldik. Yoksa ben bu tartışmaların hiçbir yerinde yokum. Ben hiçbir şey yapmadım. Biz de yeni kurultay yapacağız. İşin özü bu. Gemiyi güvenli limana getirdikten sonra genel başkanlığı bırakacağım. Genel başkan adayları yarışacaklar ve ben de keyifle izleyeceğim. Arınmanın yüzde 90'ı gerçekleşti."

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE DESTEK

Terörsüz Türkiye sürecini desteklediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Terörsüz Türkiye olayını doğru buluyorum. Umarım iyi bir şekilde başarıyla sonuçlanır. Bu yasanın sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Bölgenin huzurlu olması lazım. Türkiye'nin dominant olarak öne çıkması lazım. Kendi iç sorunlarıyla boğuşmaması lazım." dedi.

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#ekrem imamoğlu
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#CHP
#kemal kılıçdaroğlu
#Ntv
#Politika
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