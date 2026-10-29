Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Özel, fon soruşturmasını iktidar içindeki 2-3 kutbun birbiriyle hesaplaşması olarak değerlendirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Özgür Özel'den erken seçim ve cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV canlı yayınında Mustafa Sarıgül'ün parti üyeliğinin sona ermesi, erken seçim şartları, cumhurbaşkanlığı adaylığı ve Mansur Yavaş ile ilgili iddialara dair açıklamalarda bulundu. Özel, Mustafa Sarıgül'ün 'üyeliğimi askıya alın' talebinin istifa olarak değerlendirildiğini ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirim yapılarak partiyle bağının bittiğini açıkladı. Erdoğan'ın adaylığının önünü açacak bir erken seçime 'evet' demeyeceğini, ancak somut bir tarih gelirse parti kurullarını toplayıp karar vereceklerini belirtti. İzmir'e ilişkin olarak en büyük pişmanlığının Cemil Tugay olduğunu ifade etti. Partisinin şu andaki cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu ve Mansur Yavaş'ın da Türkiye için önemli bir seçenek olduğunu söyledi. Kendisinin cumhurbaşkanlığı için bir seçenek olmadığını belirten Özel, başka kimsenin olmaması ve kendisinin kazanabilmesi durumunda aday olabileceğini ifade etti.

"MUSTAFA SARIGÜL'ÜN ÜYELİĞİNİ İPTAL ETTİK"

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Özel, şunları kaydetti:

"Pazartesi günü kendisini davet ettim, odamda konuştuk. Kendisine bu meselenin hem kendisini sürekli tartıştırdığını, hem partiye zarar verdiğini ama bir disiplin işlemi uygulamak için kendisinin bunu değerlendirmesinin doğru olacağını ifade etmiştim. Partideki diğer yönetici arkadaşlarımız da bu konuları kendileriyle görüştüler.

Kendisi partimize başvurarak 'üyeliğimi askıya alın' dedi. Siyasi Partiler Kanunu'nda üyeliği askıya almak diye bir şey yok, o istifa olarak değerlendiriliyor. Biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bugün bildirimini yaptık ve üyeliği bitti, partimizle bir bağı yok. Ama o soruşturmadaki gizlilik ortadan kalkıp gerçekler ortaya çıktığında, esas olarak bir şey söylenebilir. Bu vahim iddialar doğru çıkarsa Sarıgül'ü biz de savunamayız, en sevdikleri de savunamaz."

ERKEN SEÇİM MESAJI

Erken seçime yönelik soruyu Özel, "Bugünlerde bize somut bir erken seçim tarihiyle gelirlerse toplarız hemen PM'yi, toplarız milletvekili grubunu, bir karar verir, ilan ederiz. Ama şu anda ben Erdoğan'ın adaylığının önünü açacak bir erken seçime 'evet' demem." şeklinde yanıtladı.

CHP İLE İTTİFAK SİNYALİ

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde olası bir başkanvekili seçiminde CHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, "İBB'de İstanbul'un iradesi Ekrem İmamoğlu'dur. O içeride, Ekrem İmamoğlu ile seçilmiş belediye meclis grubundan bir tanesinin görevi yapması lazım. O gün geldiğinde ne olacağını bugünden söyleyemem. Elimizden gelen her şeyle bu darbeye karşı mücadele ederiz, direniriz." değerlendirmesinde bulundu.

İZMİR İTİRAFI: EN BÜYÜK BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

İzmir'le ilgili soru üzerine Özel, "Geçmişten beri birikmiş bir öfkesi var, 'bizi çantada keklik görüyorsunuz' diyorlar. Bu yüzden İzmir'i çok kırdık, önümüzdeki dönem hem milletvekilliği sürecinde, geçmişte İzmir'e yapılmış bütün haksızlıkları telafi ederek hem de yerel yönetim adaylarının belirlenmesi sürecinde, neyi yapmazsınız diyorsunuz ya Cemil Tugay'ı yapmam, en büyük pişmanlığım." ifadesini kullandı.

"Burnundan fitil fitil getirmezsem namussuzum dediniz, tehdit olarak algılandı" sözünün hatırlatılması üzerine Özel, "Tehdit değil, kararlılık ifadesi" açıklamasını yaptı.

Özel, "Yeni Parti ivme mi kaybetti?" sorusu üzerine, "Ben kendimde bir enerji kaybı hissetmiyorum. Benim de kötü olmaya, yorulmaya hakkım yok." dedi.

MANSUR YAVAŞ AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşmesine ilişkin soru hakkında Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Mansur Başkan Cumhurbaşkanı'na gitmeden önce hem Murat Kurum'la görüşmüştü, Cumhurbaşkanı'na gitme meselesini de söylemişti. Cumhurbaşkanı'na gittikten sonra aslında cümleler arasında vardı. Cumhurbaşkanı da Mansur Başkan'a 'çalışın' demiş. Murat Kurum'la birlikte bir şey yapılacak. Bundan daha doğal bir şey yok. Haberim var, şaşılacak bir durum yok. Bugün de gördüm yine, ne yapsın, gizli mi görüşsün? Görüştüğünü kendi paylaşıyor. Hadi acaba AK Parti'ye mi geçecek linç falan. Mansur Başkan konusunda benim herhangi bir şüphem yok. Sürekli diyalog halindeyiz. Aramızda en ufak bir sorunumuz yok."

"MANSUR YAVAŞ ÖNEMLİ BİR SEÇENEK"

Özel, Mansur Yavaş'la ilgili "Hala aday adayı mı sizin adınıza?" sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

"Benim adıma öyle. Geçen sefer bizim adayımızın ilan edildiği güne gidelim. O gün bir sürpriz yapıp Mansur Yavaş desek bugün Türkiye bambaşka bir yerdeydi. O gün bir sürpriz yapıp Ekrem İmamoğlu desek bugün Türkiye bambaşka bir yerdeydi. Mansur Bey ne diyor? 'Ben belediye başkan adayıyım, görevimin başındayım, görevimi yapacağım, günü gelmeden de bunu konuşmayacağım.' diyor. Bu son derece saygıyla karşılanması gereken bir durum. Zorla tutup adamı ikide bir 'Aday mısın?' demeye gerek yok. 'Ben işimi iyi yapayım, günü geldiğinde bunu değerlendireyim.' diyor. Mansur Yavaş kimsenin ihmal edemeyeceği, Türkiye için önemli bir seçenektir." yanıtını verdi.

"ADAYIMIZ EKREM İMAMOĞLU"

Yeni Parti'nin cumhurbaşkanı adayının İBB davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu olduğunu vurgulayan Özgür Özel, "Bizim adayımız şu anda Ekrem İmamoğlu. Benim de oyum var, Mansur Başkan'ın da oyu var. Ekrem başkan aday olamıyorsa, Ekrem başkanın yedeği olarak da değil. Kimseyi kimsenin yedeği yapmak doğru değildir. Ama o gün geldiğinde değerlendirilecek bir seçenektir." şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA AÇIK KAPI

"Son birkaç gündür sizin cumhurbaşkanlığı adaylığınızı açıklamaya hazırlandığınız" sözü üzerine Özel, "O külliyen yalan. Cumhurbaşkanlığı seçimi için kendimi seçenek olarak görmüyorum. Ama kimse yok ben kazanıyorsam elbet aday olurum." dedi.