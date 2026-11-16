Karadeniz'de güvenlik hamlesi! Bakan Fidan Brüksel'e gidiyor

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İstanbul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılacak.
Kritik toplantıda Türkiye'nin net mesajları; Karadeniz'de güvenliğin temeli bölgesel sahiplenme ve Montrö, bağlantısallığın anahtarı ise rekabet değil iş birliği olacak.
Bakan Fidan, AB'ye eşit ortaklık ve karşılıklı çıkar temelinde somut adımlar atılması çağrısını yapacak.
Karadeniz'in güvenliği ile Avrupa, Güney Kafkasya ve Orta Asya arasındaki bağlantısallığın ele alınacağı toplantıda Fidan'ın, eşit ortaklık, bölgesel sahiplenme ve somut iş birliği mesajları vermesi bekleniyor.
Toplantıya Bakan Fidan’ın yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Azerbaycan, Ermenistan, Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’dan temsilcilerin de katılması bekleniyor.