Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

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HABERİN ÖZETİ Karadeniz'de güvenlik hamlesi! Bakan Fidan Brüksel'e gidiyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılarak Türkiye'nin önceliklerini gündeme taşıyacak. Bakan Fidan toplantıda, Karadeniz'de güvenliğin temelinin bölgesel sahiplenme ve Montrö olduğunu, bağlantısallığın anahtarının ise rekabet değil iş birliği olduğunu vurgulayacak. Fidan, Avrupa Birliği'ne (AB) eşit ortaklık ve karşılıklı çıkar temelinde somut adımlar atılması çağrısında bulunacak. Toplantıda Karadeniz'in güvenliği ile Avrupa, Güney Kafkasya ve Orta Asya arasındaki bağlantısallık konuları ele alınacak. Toplantıya AB yetkilileri, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Azerbaycan, Ermenistan, Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’dan temsilcilerin katılması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLERİNİ GÜNDEME TAŞIYACAK

Kritik toplantıda Türkiye'nin net mesajları; Karadeniz'de güvenliğin temeli bölgesel sahiplenme ve Montrö, bağlantısallığın anahtarı ise rekabet değil iş birliği olacak.

AB İLE İLİŞKİLERİN SEYRİ

Bakan Fidan, AB'ye eşit ortaklık ve karşılıklı çıkar temelinde somut adımlar atılması çağrısını yapacak.

Karadeniz'in güvenliği ile Avrupa, Güney Kafkasya ve Orta Asya arasındaki bağlantısallığın ele alınacağı toplantıda Fidan'ın, eşit ortaklık, bölgesel sahiplenme ve somut iş birliği mesajları vermesi bekleniyor.

Toplantıya Bakan Fidan’ın yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Azerbaycan, Ermenistan, Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’dan temsilcilerin de katılması bekleniyor.