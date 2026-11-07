TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 11:31

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kalkınma Yolu projesi açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum 2026'da açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye'nin stratejik öneminden bahsederek bölgesel ticarette Kalkınma Yolu projesine değindi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 11:31

, İstanbul'da TRT World Forum 2026 kapsamında "Bağlantısallığın Yeni Jeopolitiği: Deniz Yolları, Boğazlar ve Koridorlar" panelinde açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kalkınma Yolu projesi açıklaması

Bilgi Okunma süresi 5 saniyeye düşürüldü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum 2026'da açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum 2026'da konuştu.
Bilgi Okunma süresi 5 saniyeye düşürüldü.

Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

İsrail komşu ülkelere saldırıyor. Filistin'de soykırım sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'e yayılmamalı.

Ülkemizin coğrafi konumunu sadece kıtalar arasında bir köprü olarak görmüyor; bu konuma stratejik bir sorumluluk bilinciyle yaklaşıyoruz. Bu duruşumuzla, küresel ölçekte daha bağlantılı, daha güvenli ve daha refah dolu bir ortamın inşa edilmesinde kritik bir rol oynayabileceğimize inanıyoruz. Coğrafya şüphesiz büyük fırsatlar sunar; ancak bu potansiyeli gerçeğe dönüştürerek kalıcı bir stratejik değere dönüştürecek olan unsurlar vizyon, güçlü altyapı ve etkin diplomasidir.

KALKINMA YOLU PROJESİ

Bu vizyonun en kilit hamlelerinden biri olan Orta Koridor, Hazar bölgesi ve Güney Kafkasya üzerinden Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayarak hayati bir ticaret ve taşımacılık rotası oluşturmaktadır. Küresel gelişmeler ışığında ticaret rotalarının çeşitlendirilmesi, artık bir tercihten ziyade stratejik bir zorunluluk haline gelmiştir.
Bir diğer vizyoner projemiz ise Körfez bölgesini Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan Kalkınma Yolu Projesi'dir.

Bu proje, bölgesel ticareti, yatırımları ve ekonomik entegrasyonu artırarak önümüzde yepyeni ufuklar açmaktadır. Bu doğrultuda, enerji portföyümüzü de sürekli olarak çeşitlendiriyor, tedarik zincirlerimizi güvence altına alıyor ve bölgesel enerji ağlarındaki merkezi rolümüzü her geçen gün daha da güçlendiriyoruz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dünyaya Kıbrıs mesajı: "Ada'daki gerçekleri dikkate alın"
ETİKETLER
#hakan fidan
#dışişleri bakanı
#Trt World Forum 2026
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.