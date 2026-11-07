Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da TRT World Forum 2026 kapsamında "Bağlantısallığın Yeni Jeopolitiği: Deniz Yolları, Boğazlar ve Koridorlar" panelinde açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kalkınma Yolu projesi açıklaması Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum 2026'da açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum 2026'da konuştu.

Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

İsrail komşu ülkelere saldırıyor. Filistin'de soykırım sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'e yayılmamalı.

Ülkemizin coğrafi konumunu sadece kıtalar arasında bir köprü olarak görmüyor; bu konuma stratejik bir sorumluluk bilinciyle yaklaşıyoruz. Bu duruşumuzla, küresel ölçekte daha bağlantılı, daha güvenli ve daha refah dolu bir ortamın inşa edilmesinde kritik bir rol oynayabileceğimize inanıyoruz. Coğrafya şüphesiz büyük fırsatlar sunar; ancak bu potansiyeli gerçeğe dönüştürerek kalıcı bir stratejik değere dönüştürecek olan unsurlar vizyon, güçlü altyapı ve etkin diplomasidir.

KALKINMA YOLU PROJESİ

Bu vizyonun en kilit hamlelerinden biri olan Orta Koridor, Hazar bölgesi ve Güney Kafkasya üzerinden Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayarak hayati bir ticaret ve taşımacılık rotası oluşturmaktadır. Küresel gelişmeler ışığında ticaret rotalarının çeşitlendirilmesi, artık bir tercihten ziyade stratejik bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bir diğer vizyoner projemiz ise Körfez bölgesini Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan Kalkınma Yolu Projesi'dir.

Bu proje, bölgesel ticareti, yatırımları ve ekonomik entegrasyonu artırarak önümüzde yepyeni ufuklar açmaktadır. Bu doğrultuda, enerji portföyümüzü de sürekli olarak çeşitlendiriyor, tedarik zincirlerimizi güvence altına alıyor ve bölgesel enerji ağlarındaki merkezi rolümüzü her geçen gün daha da güçlendiriyoruz.