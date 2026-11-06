Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

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HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dünyaya Kıbrıs mesajı: "Ada'daki gerçekleri dikkate alın" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Lefkoşa'da görüşerek ikili ilişkiler ve Kıbrıs meselesindeki son gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü. Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının güvenliği, kalkınması ve refahını önceliği olarak gördüğü ve Anavatan-Garantör Devlet sıfatıyla desteğini sürdüreceği belirtildi. Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün iki devletin yan yana var olmasından geçtiği ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin adil ve kalıcı bir çözümün öncelikli şartı olduğu vurgulandı. Uluslararası toplumun, Kıbrıslı Türklerin haklı beklentilerini ve Ada'daki mevcut gerçekleri dikkate alması gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya ve KKTC ile dayanışmasını her alanda güçlendirmeye devam edeceği belirtildi. Fidan, gösterilen sıcak misafirperverlik için Kıbrıslı Türklere teşekkür ederek, 15 Kasım'da idrak edilecek KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile Lefkoşa'da görüştü.

Bakan Fidan görüşmenin ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"EN GERÇEKÇİ ÇÖZÜM İKİ DEVLET"

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne son derece verimli bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşerek ikili ilişkilerimizi ve Kıbrıs meselesinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ele aldık.

Kıbrıs Türk halkının güvenliği, kalkınması ve refahını her zaman önceliğimiz olarak görüyor; Anavatan ve Garantör Devlet sıfatıyla, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin kendi geleceklerini özgür, güvenli ve müreffeh bir şekilde inşa etmelerine yönelik desteğimizi sürdürüyoruz.

Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün, Ada’daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inanıyoruz. Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, adil ve kalıcı bir çözümün öncelikli şartıdır.

Uluslararası toplumun, Kıbrıslı Türklerin haklı beklentilerini ve Ada’daki mevcut gerçekleri dikkate alması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu’nda bir kez daha ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya ve KKTC ile dayanışmasını her alanda güçlendirmeye devam edecektir.

Gösterdikleri sıcak misafirperverlik için Kıbrıslı Türk kardeşlerimize teşekkür ediyor, 15 Kasım'da idrak edeceğimiz KKTC’nin 43. kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyorum."