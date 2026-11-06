Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Diplomatik kaynaklar, görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs meselesindeki son gelişmelerin ele alındığını aktardı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelerek KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkiler ve Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan'ın KKTC'deki temasları kapsamında Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de görüşmesi bekleniyor.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Bakan Fidan'ın KKTC'deki temasları kapsamında Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de bir araya gelmesi bekleniyor.