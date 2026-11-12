Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 20:39
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 20:39

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan COP31 paylaşımı: İklim kriziyle mücadelede yeni bir dönüm noktası olsun

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da devam eden COP31 dolayısıyla bir paylaşım yaparak "Etkinliğin iklim kriziyle mücadelede yeni bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan COP31 paylaşımı: İklim kriziyle mücadelede yeni bir dönüm noktası olsun
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 20:39
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 20:39

(BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı () 'da devam ediyor.

Dışişleri Bakanı , etkinlikle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Fidan, paylaşımında, etkinliğin "Liderler Zirvesi" bölümünün tamamlandığını belirtti.

"TÜRKİYE OLARAK ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Fidan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin başkanlığı ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 toplantısının Liderler Zirvesi bölümü tamamlandı. Dünyanın dört bir yanından karar alıcıları ve sivil toplum mensuplarını bir araya getiren bu önemli etkinliğin iklim kriziyle mücadelede yeni bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi: 'Bizim medeniyetimizin merkezinde tabiata saygı vardır. Yeryüzü korunup kollanması gereken mukaddes bir emanettir.' Türkiye olarak bu anlayışla, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi ve somut sonuçlar elde edilmesi yönünde üstlendiğimiz sorumluluk çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu başarılı organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği bulunan, başta COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın olmak üzere tüm yetkililerimiz ve kuruluşlarımızı tebrik ediyoruz."

https://x.com/HakanFidan/status/2120925248673755310

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim kriziyle mücadelede gelişmiş ülkeler daha fazla sorumluluk üstlenmeli
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Malatya'da askeri helikopter düştü: 4 askerimiz şehit oldu
ETİKETLER
#murat kurum
#Antalya
#hakan fidan
#birleşmiş milletler
#Cop31
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.