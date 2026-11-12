Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan COP31 paylaşımı: İklim kriziyle mücadelede yeni bir dönüm noktası olsun

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Antalya'da devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, etkinlikle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Fidan, paylaşımında, etkinliğin "Liderler Zirvesi" bölümünün tamamlandığını belirtti.

"TÜRKİYE OLARAK ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Fidan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin başkanlığı ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 toplantısının Liderler Zirvesi bölümü tamamlandı. Dünyanın dört bir yanından karar alıcıları ve sivil toplum mensuplarını bir araya getiren bu önemli etkinliğin iklim kriziyle mücadelede yeni bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi: 'Bizim medeniyetimizin merkezinde tabiata saygı vardır. Yeryüzü korunup kollanması gereken mukaddes bir emanettir.' Türkiye olarak bu anlayışla, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi ve somut sonuçlar elde edilmesi yönünde üstlendiğimiz sorumluluk çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu başarılı organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği bulunan, başta COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere tüm yetkililerimiz ve kuruluşlarımızı tebrik ediyoruz."

https://x.com/HakanFidan/status/2120925248673755310