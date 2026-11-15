Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin detaylar aktardı.

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HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den kritik uyarı: Yıl sonuna kadar 487 bin kimlik ve ehliyet geçersiz hale gelecek İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmaya başladığını belirterek vatandaşlara yenileme işlemlerini zamanında yapmaları çağrısında bulundu. Kimlik kartlarının 10 yıl, sürücü belgelerinin ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olan geçerlilik süreleri ilk verilen belgelerde dolmaya başlamıştır. 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekmektedir. Süresi sona eren kimlik kartları ve sürücü belgeleri geçersiz hale gelecektir. Yenileme işlemleri için randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınıp ilgili bedeller ödendikten sonra Nüfus Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir. Başvurunun ardından yeni belgeler vatandaşların belirttikleri adreslere teslim edilecektir.

YENİ TİP KİMLİK KARTLARI VE EHLİYETLERDE 10 YIL GERİDE KALDI

Açıklamasında yeni tip kimlik kartları ile sürücü belgelerinde 10 yılın geride kaldığını hatırlatan Bakan Çiftçi, "Kimlik kartı ve sürücü belgelerimizin geçerlilik süresini kontrol edelim. Kimlik kartlarımızın 10, sürücü belgelerimizin ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olan geçerlilik süreleri, ilk verilen kart ve belgelerimizde dolmaya başlamıştır. Bu kapsamda 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekmektedir.

SÜRESİ DOLAN BELGELER GEÇERSİZ HALE GELECEK

Süresi sona eren kimlik kartları ve sürücü belgeleri geçersiz hale geleceğinden, kıymetli vatandaşlarımızın resmi işlemlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına yenileme işlemlerini zamanında yapmaları önem arz etmektedir.

Yenileme işlemleri; https://randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınması ve ilgili bedellerin anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital kanallar aracılığıyla ödenerek Nüfus Müdürlüklerimize müracaat edilmesiyle gerçekleştirilmektedir. Başvurunun ardından yeni belgeler, belirtilen adreslere teslim edilecektir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kamu hizmetlerinde dijitalleşmenin, hızın ve kalitenin en güzel örneklerini milletimizin hizmetine sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.