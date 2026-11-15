Ferdi Tayfur’un doğum gününde çocukluk arkadaşları ünlü sanatçıyı anlattı. Fakir bir hayat sürerken, müzik yeteneği sayesinde milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Tayfur’un ünlü olduktan sonra mahalle arkadaşlarına yaptığı sürpriz herkesi duygulandırırken, doğum günü olan 15 Kasım’da bir dönem çalıştığı kahvede kendisi için dua okundu.

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HABERİN ÖZETİ Ferdi Tayfur’un çocukluk arkadaşlarından yıllar sonra gelen itiraf: Zengin olunca ilk yaptığı hareket duygulandırdı Ferdi Tayfur’un doğum günü olan 15 Kasım'da bir dönem çalıştığı kahvede kendisi için dua okunurken, çocukluk arkadaşları ünlü sanatçıyı ve anılarını anlattı. Kasım Eroğlu, Tayfur'un ünlü olduktan sonra iletişimini koparmadığını, Çeşme filminin galasının Hürriyet Mahallesi'nde yapıldığını ve sanatçının mahalleliye yardımlarda bulunduğunu belirtti. Zerrin Avcı, çocukluklarında saz çalıp şarkılar söylediklerini, çok fakir bir hayat süren Tayfur'un zengin olduktan sonra bir pikap dolusu kurbanlık koyun getirip mahalleliye dağıttığını ifade etti. Kıraathane sahibi Mehmet Kartopal, Ferdi Tayfur'un bir dönem bu kahvede çalıştığını, şarkılarında bahsettiği yerin burası olduğunu ve Müslüm Gürses ile Tayfur'un bu kahvede yetiştiklerini söyledi.

“ÜNLÜ OLDUKTAN SONRA BİZİMLE İLETİŞİMİNİ KOPARMADI SIK SIK MAHALLESİNE GELİRDİ”

Tayfur'u anlatan Kasım Eroğlu, "Onu çocukluğundan beri tanırım. Mahallemizde ünlü oldu. Kendisi bizim gurur sebebimizdir. Ünlü olduktan sonra bizimle iletişimini koparmadı. Sık sık mahallesine gelirdi. Çeşme filminin galası Hürriyet Mahallesi'nde oldu. Özel günlerde ve bayramlarda sık sık mahalleye gelirdi. Arabasıyla gelir ve mahalleliye yardımlarda bulunarak özlemini giderirdi. Allah rahmet eylesin. İyi bir insandı. Kendisini güzellikle yad ediyoruz. Sevgimiz devam ediyor. Mahallemizin değil, Türkiye'nin iftihar ettiği birisidir. Onun şarkılarının yeri doldurulamaz. Kendi alanında tekrarı olmayacak bir sanatçı" dedi.

"ZENGİN OLDUKTAN SONRA BİR PİKAP DOLUSU KURBANLIK KOYUN GETİRİP MAHALLEDE HERKESE DAĞITTI"

Ferdi Tayfur ile aynı ahşap yapıda karşılıklı odalarda yaşayan Zerrin Avcı, Tayfur ile büyüdüklerini dile getirerek, "Evimizin bahçesinde büyük bir dut ağacı vardı. Altında oturur birlikte kahvaltı yapardık. Sonra buradan taşındılar. Saz çalarak bize şarkılar söylerdi. Biz de ona eşlik ederdik. O zamanlar henüz besteler yapıyorduk. Ben o zamanlar 14-15 yaşlarındaydım. Kız kardeşi de vardı ve birbirimizi çok severdik. Çok iyi insanlardı. Çok fakirlerdi, o zamanlar zenginlik diye bir şey yoktu. Zengin olduktan sonra bir pikap dolusu kurbanlık koyun getirip mahallede herkese dağıttı" şeklinde konuştu.

“İKİSİ DE BU KAHVEDE YETİŞTİLER”

Ferdi Tayfur'un bir dönem çalıştığı kıraathane sahibi Mehmet Kartopal ise, Ferdi Tayfur'un şarkılarında bahsettiği kahvehanenin burası olduğunu aktararak, "Kendisi burada büyüdü. Ferdi Tayfur az ilerimizde oturuyordu. Allah rahmet eylesin. Buraya gelir burada otururdu. Rahmetli Müslüm Gürses'te buraya geliyordu. İkisi de bu kahvede yetiştiler. Babamın yanına gelip giderlerdi. Her bayramda mahalleye koyun getirip dağıtıyordu" ifadelerini kullandı.