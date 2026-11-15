Galatasaray'a transfer müjdesi: Yıldız isim için fırsat doğdu

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Hollandalı futbolcu Noa Lang'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon başında İtalyan ekibine transfer olan ancak beklentilerin altında kalan yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

NAPOLİ, NOA LANG İLE YOLLARINI AYIRMAK İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli yönetimi, Noa Lang ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

AYRILIK İHTİMALLERİ GÜÇLENDİ

"Napoli, Lang'dan kurtulmak istiyor" başlığıyla haberi duyuran İtalyan medyası, Hollandalı futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin güçlendiğini yazdı.

GALATASARAY YENİDEN HAREKETE GEÇİYOR

Napoli'deki gelişmelerin ardından Galatasaray'ın Noa Lang'a olan ilgisi yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, geçen sezon da transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Galatasaray yönetiminin Napoli'deki süreci yakından takip ettiği, uygun şartların oluşması halinde transfer için girişimlere başlayabileceği ifade edildi. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılıların, ara transfer döneminde Hollandalı yıldız için nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.