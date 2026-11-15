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Spor
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 14:29

Galatasaray'a transfer müjdesi: Yıldız isim için fırsat doğdu

Napoli'de beklenen performansı sergileyemeyen Noa Lang için ayrılık iddiaları güçlenirken, İtalyan basınından dikkat çeken bir haber geldi. Galatasaray'ın da devreye girmeye hazırlandığı yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Editor
 Baran Aksoy
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Galatasaray'a transfer müjdesi: Yıldız isim için fırsat doğdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 14:29

ekiplerinden 'de forma giyen Hollandalı futbolcu 'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon başında İtalyan ekibine transfer olan ancak beklentilerin altında kalan yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

NAPOLİ, NOA LANG İLE YOLLARINI AYIRMAK İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli yönetimi, Noa Lang ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 

Galatasaray'a transfer müjdesi: Yıldız isim için fırsat doğdu

AYRILIK İHTİMALLERİ GÜÇLENDİ

"Napoli, Lang'dan kurtulmak istiyor" başlığıyla haberi duyuran İtalyan medyası, Hollandalı futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin güçlendiğini yazdı.

Galatasaray'a transfer müjdesi: Yıldız isim için fırsat doğdu

GALATASARAY YENİDEN HAREKETE GEÇİYOR

Napoli'deki gelişmelerin ardından 'ın Noa Lang'a olan ilgisi yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, geçen sezon da transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Galatasaray yönetiminin Napoli'deki süreci yakından takip ettiği, uygun şartların oluşması halinde transfer için girişimlere başlayabileceği ifade edildi. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılıların, ara transfer döneminde Hollandalı yıldız için nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

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#galatasaray
#Futbol
#Napoli
#İtalya Serie A
#Noa Lang
#Spor
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