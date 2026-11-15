Sergen Yalçın'dan sürpriz değişiklik: Fransa - Türkiye muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Dan Cook ve Ian Hussin yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

SERGEN YALÇIN'DAN FARKLI FORMAT

A Ligi'nde oynadığı ilk 5 maçı da kaybeden milli takım 1. Grup'ta puansız olarak son sırada yer alıyor. A Milli Futbol Takımı'nda, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Belçika maçına göre farklı bir 11 tercih etmesi bekleniyor.

Yalçın, karşılaşmanın oynanacağı Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda dün düzenlediği basın toplantısında Fransa maçını, Belçika maçına kıyasla farklı bir formatta oynayacaklarını dile getirerek "5-6 farklı oyuncu olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

BERKE ÖZER KALEYİ KORUYACAK

Sergen Yalçın'ın ilk 11'de yapması beklenen değişiklikler netleşti. A Milli Takım'da Belçika maçında kaleyi koruyan Uğurcan'ın eldivenlerini Berke Özer'e devretmesi bekleniyor.

Deneyimli teknik adam, milli takımın başındaki ilk maçında son 20 dakika şans verdiği Zeki Çelik'e Oğuz Aydın'ın yerine 11'de şans verecek.

Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ozan Kabak'ın yerine ise Abdülkerim Bardakcı forma giyecek.

FRANSA - TÜRKİYE MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Jacquet, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Doue, Mbappe.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Orkun, Yunus, Arda, Barış Alper, Enes.