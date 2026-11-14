Sergen Yalçın'dan Fransa maçı öncesi açıklama! "Savunmacı pozisyonda kalacağız"

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. UEFA Uluslar A Ligi'nde 1. Grup'ta yer alan Türkiye, gruptaki 6. ve son maçında yarın TSİ 22.45'te deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'da teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesinde Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın, kazanmak istediklerini vurgulayarak sözlerine başladı.

Hiç kimsenin maç kaybetmek istemeyeceğinin altını çizen 54 yaşındaki teknik adam, "Milli takımımızın ve ülkemizin galibiyete ihtiyacı var. Fiziksel olarak hazır olmayan bazı oyuncularımız var. Onları da belli sürelerde kullanmaya çalışıyoruz. Bazen pozisyon, bazen format değişikliği yapıyoruz. Belçika maçını başka formatta oynadık, Fransa maçını başka formatta oynayacağız. 5-6 farklı oyuncu olabilir. Ferdi ve Uğurcan'ın durumları bu akşam belli olacak." ifadelerini kullandı.

Belçika karşısında takımın reaksiyon gösterdiğini aktaran Yalçın, "30 ile 45 arası, 45 ile 60 arası gibi negatif dönemler de oldu. Takımın moral olarak aşağı düşmesi bize ikinci golü yedirdi. Bunlar, milli takım seviyesinde olmaması gereken şeyler. Ben bu dönemi biraz daha hazırlık kampı olarak görüyorum. Biz yeni geldik, 2-3 günde futbolda bir şeylerin değişmesi çok zor. Ufak dokunuşlar yapmaya çalıştık. Bundan sonraki sürecin hazırlığı gibi oldu. Bu, kolay bir oyun değil. Aramızda olmayan oyuncular da var. Daha fit bir milli takım olduğunda mutlaka oyunlar değişecek ve skorlar bizim lehimize dönecek. Biraz sabırlı olmak lazım. Çok erken hareket ediyoruz. 6 günde 2 maça çıkacağız, bu bölümde işlerin ne kadar değişeceğini de sorgulamak gerekiyor." açıklamasında bulundu.

"BEN A LİGİ'NDE BÖYLE TAKIMLARLA OYNAMAK İSTERİM"

UEFA Uluslar A Ligi'nin çok zor bir lig olduğunu belirten Yalçın, milli takımın oynadığı rakiplerin Avrupa ve dünyada önemli sıralamalarda olduğunun altını çizdi.

Fransa'nın dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu dile getiren Yalçın, "Burada seviye çok yüksek ve takımın yüzde 100 hazır olması lazım. Bu seviyede oynamak çok değerli. Ben A Ligi'nde böyle takımlarla oynamak isterim. Belki kazanamayız ama işin pozitif taraflarına bakmak gerekir. Biraz daha güven ve sakinlik ortamı olursa daha iyi olur. Birçok şeyi yapabilecek zamanımız var önümüzde." diye konuştu.

"BUNDAN ÖNCEKİ HASARLI DURUMDA BİZ YOKTUK AMA BU DURUM DA TOPARLANACAK"

Takımın Belçika karşısında iyi işler yaptığını ifade eden Sergen Yalçın, şunları kaydetti:

"Belçika karşısında taktik olarak topu yere indirmeye çalıştık. Bazı oyuncu pozisyonlarını değiştirdik. Bu anlamda iyiydik. Oyuncuların pozisyonlarını görüp bundan sonraki süreçte onlarla ilgili karar verme aşamasındayız. Farklı formatları deniyoruz. Bunlar zaman gerektiriyor. Futbolda hiçbir zaman 3-5 günde durumu değiştirmek kolay olmuyor. Bu süreç zarfında işlerin çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Grup toplantıları yapıyoruz, bireysel konuşuyoruz. Onlar da şu anki durumdan memnun. Oynadığımız oyunun sıkıntılı olduğunu düşünmüyorlar. Pozitif almamız gereken çok şey var. Belki maçı kaybettik ama çok değerli kazanımlarımız oldu. Yarınki maç da belki öyle olacak. Biz daha yeni geldik, bundan önceki hasarlı durumda biz yoktuk ama bu durum da toparlanacak. Hepsini düzeltebilecek kapasitemiz var Allah'a şükür."

"FORVETSİZ OYNAMAYACAĞIZ"

Fransa karşısında forvetsiz oynamayacaklarını dile getiren Sergen Yalçın, şöyle konuştu:

"Forvetsiz oynamayacağız, böyle bir niyetimiz yok. Yarınki maçta biraz daha savunmacı pozisyonda kalacağız. Geçen maç öyle oynamadık ama biraz daha arka planı sağlama almak istiyoruz. Güçlü ve sert bir takıma karşı başka özelliklerimizi ortaya çıkarmaya çalışacağız. Umarım bizim için iyi olur."