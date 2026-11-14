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Spor
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 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 19:13
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GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 19:13

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'deki ayrılıklarla ilgili açıklama! "Değişim olması gerekiyordu"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin bugün gerçekleştirdiği idman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emre Belözoğlu, Samandıra'da teknik kadrodan sağlık ekibine dek yaşanan değişimle ilgili, "Burada değişim olması gerekiyordu. Bunun ötesinde bir şey yok. Ben bir ekiple geldim. Samandıra'da değişim gerekiyordu. Gelenler mükemmel, gidenler kötüymüş gibi bir durum yok" ifadelerini kullandı.

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Editor
 Yasin Aşan
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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'deki ayrılıklarla ilgili açıklama!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 19:13
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 19:13

, 'e verilen milli arada, 12. haftada 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'deki ayrılıklarla ilgili açıklama! "Değişim olması gerekiyordu"

Fenerbahçe Teknik Direktörü , sarı-lacivertlilerin Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek takımdaki değişimden hedeflerine dek birçok soruyu yanıtladı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'deki ayrılıklarla ilgili açıklama! "Değişim olması gerekiyordu"

"BURADA DEĞİŞİM OLMASI GEREKİYORDU"

Göreve geldikten sonra yapılan değişikliklerin son derece olağan bir bayrak yarışı olduğunu belirten Emre Belözoğlu, "Burada değişim olması gerekiyordu. Bunun ötesinde bir şey yok. Ben bir ekiple geldim. Samandıra'da değişim gerekiyordu. Gelenler mükemmel, gidenler kötüymüş gibi bir durum yok. Bunu doğru bulmuyorum. Emeği geçen çok insan var. Tamamen değişim söz konusu. Belirlediğimiz noktalar vardı ve hızlı hareket etmek durumundaydık. Gidenler de değerli, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"TEK ÇİÇEKLE BAHAR GELMİYOR"

Futbolda atlet oyuncuların önemine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Dünyada atlet oyuncular çok önemli hale geldi. Fenerbahçe’nin oyununun genetiği, geçmişi var. Büyük bir camia beklentisi var. Fenerbahçe’nin oyunu için de gerekenleri söylemiştim; kalite ve tutku. Bazı maçlarda akıl girecek. Bunun olmazsa olmazı kalite. Ne kadar hızlanacağımızı göreceğiz. Ümidim bunu hızlı yapmak. Başlangıcımız fena olmadı ama tek çiçekle bahar gelmiyor, bunun suni olmamasını arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'deki ayrılıklarla ilgili açıklama! "Değişim olması gerekiyordu"

BELÖZOĞLU'NDAN TRANSFER SÖZLERİ

Transfer iddiaları ve ocak ayı planlamaları hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "Gündemimiz ocakta yapacağımız hamleler ve takımın eksikleri değil. Fenerbahçe'nin net bir gücü var. İdmanda hissediyorum, oyuncuyla konuşunca hissediyorum, ilk oynadığımız maçta hissettim. Bugün gündemimiz hamle ve Trabzonspor maçı değil. Gündemimiz tamamen Kocaelispor maçı, sonra Shakhtar maçı olacak. Çok ciddi merhem olacak organizasyonu inşa etmemiz gerekiyor. Milli takım arası bir avantaj oldu. Kocaelispor maçına kadar takımı ne kadar hazırlayabilirim, bunun derdindeyim" diye konuştu.

"YİĞİT EFE EN DEĞERLİ OYUNCULARIMIZDAN BİRİSİ"

Altyapıdan oyuncu kazanma konusuna değinen Emre Belözoğlu, "En büyük arzum, Fenerbahçe'nin kendi değeri olan oyunculara şans vermek. Sportif direktörlük ve ardından teknik direktörlük yaptığım dönemde oynattığımız genç isimler oldu. Bu büyük bir hedef ama gerçekçi bakmak lazım, elimizdeki en iyi ve en güçlü kadroyla çıkmamız lazım. Yiğit Efe şu anda en değerli oyuncularımızdan birisi. Hem lig hem de Avrupa tecrübesi var. Her futbolcuya ihtiyacımız var" dedi.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'deki ayrılıklarla ilgili açıklama! "Değişim olması gerekiyordu"

"DIŞARIDAKİ ÇEVRELERLE BAĞLANTIYI KESMEMİZ GEREKİYOR"

Tesis içindeki mahremiyetin önemine vurgu yapan başarılı çalıştırıcı, "Oyuncunun burayı özel bilmesi gerekiyor. Takımı etkilemeyecek şeyler olması lazım. Suni gündemle takıma zarar verecek durumu ortadan kaldırmalıyız. Fenerbahçe'nin herkesi değerli kıldığının bilinmesi gerekiyor. Buranın özel kalması gereken yerler var. Bu sebeple dışarıdaki çevrelerle bağlantıyı kesmemiz gerekiyor, özelimiz olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'deki ayrılıklarla ilgili açıklama! "Değişim olması gerekiyordu"

"HER ŞEYİN İÇİNDE PLANIN OLDUĞU BİR OYUN UYGULAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Takımın oyun planı ve fiziksel durumu hakkında da bilgi veren Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendi kendine oyuncudan oyuna gidecek bir oyun inşa etmemiz gerekiyor. Kazanma odaklı, net planları olan, savunma planlarını artıracağımız bir oyun hedefliyoruz. Bu takım savunma konusunda, dünyanın en güçlü ekiplerinden Liverpool'a bunu yapacağını gösterdi. Bugün test yaptık, herkes iyi durumda. Fenerbahçe fizik olarak herkesi karşılayabilir. Her şeyin içinde planın olduğu bir oyun uygulamayı hedefliyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. İnşallah bu fotoğrafı en kısa sürede herkese izleteceğiz."

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#kocaelispor
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#Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
#Spor
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