41 Ülkenin Katılımıyla Avrupa Şampiyonası’nda Tarihi Zafer

Makedonya’da düzenlenen Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye, takım halinde Avrupa ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Deneyimli milli takım antrenörleri Orhan Ergen, Hasan Fahri Şen, Vedat Akbulut ve Yılmaz Çeken’in görev aldığı şampiyona sonrası açıklama yapan Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Bu büyük başarıyı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Spor Bakanımıza ve tüm Türkiye’ye armağan ediyoruz" dedi.