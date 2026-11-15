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Spor
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 12:41

41 Ülkenin Katılımıyla Avrupa Şampiyonası’nda Tarihi Zafer

Makedonya’da 41 ülkenin katılımıyla düzenlenen Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası’nda Milli Takımımız, takım halinde Avrupa ikincisi olarak tarihi bir başarıya imza attı.

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Editor
 Murat Makas
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41 Ülkenin Katılımıyla Avrupa Şampiyonası’nda Tarihi Zafer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 12:41

’da düzenlenen Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası’nda , takım halinde Avrupa ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

41 Ülkenin Katılımıyla Avrupa Şampiyonası’nda Tarihi Zafer

Deneyimli milli takım antrenörleri Orhan Ergen, Hasan Fahri Şen, Vedat Akbulut ve Yılmaz Çeken’in görev aldığı şampiyona sonrası açıklama yapan Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Bu büyük başarıyı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Spor Bakanımıza ve tüm Türkiye’ye armağan ediyoruz" dedi.

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#Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası
#Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı
#Orhan Ergen
#Spor
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