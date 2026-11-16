ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta bir türlü sağlıklı müzakere sürecine geçilemezken gerilim devam ediyor.

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HABERİN ÖZETİ Garibabadi duyurdu! Hürmüz Boğazı'nın açılması planında süre kısaldı, ABD'ye uyarı geldi: Böyle giderse uzlaşı olmaz İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile süren gerilimde Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin planın uygulama süresinin 2 güne indirildiğini duyururken, ABD'nin şartları ertelemesi durumunda uzlaşı sağlanamayacağını belirtti. İran, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik planın uygulama süresini 7 günden 2 güne indirdiğini ve Katar ile Pakistan üzerinden arabulucularla görüşüldüğünü açıkladı. Kazım Garibabadi, Washington'ın İran'ın şartlarını geleceğe ertelemesinin uzlaşıya varılmasını engellediğini ifade etti. Garibabadi, ABD'nin diplomasiyi zaman kazanmak ve yeniden saldırıya zemin hazırlamak için kötüye kullanabileceğini belirterek güvence verilmesi gerektiğini vurguladı. İran'ın şartları yerine getirilip savaş kalıcı olarak sona erene kadar UAEA'nın nükleer tesislere erişimine izin verilmeyeceği bildirildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'ın şartlarına verdiği yanıtların uygulanabilir olmadığını belirterek, Washington yönetiminin bazı şartların yerine getirilmesini geleceğe ertelemesinin herhangi bir uzlaşıya varılmasını engellediğini söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇILMASINA YÖNELİK PLANIN SÜRESİ 2 GÜNE İNDİRİLDİ

Garibabadi, ülkesinin devlet televizyonuna konuşarak Tahran yönetiminin "Hürmüz Boğazı'nın açılmasına" ilişkin hazırladığı planın uygulama süresini 7 günden 2 güne indirdiğini ve bu konuda özellikle Katar ve Pakistan üzerinden arabulucularla görüşmeler yürütüldüğünü ifade etti.

Planın 2 gün içinde uygulanabileceğini kaydeden Garibabadi, İran'ın diplomatik yükümlülüklerini yerine getirme iradesini ortaya koyduğunu savunarak, bundan böyle Washington yönetiminin somut adım atması gerektiğini belirtti.

"ABD'NİN TAVRI SÜRERSE UZLAŞI SAĞLANAMAZ"

ABD'nin İran'ın bazı şartlarının uygulanmasını ileri bir tarihe ertelediğine dikkati çeken Garibabadi, bu yaklaşımın sürmesi halinde taraflar arasında herhangi bir uzlaşının sağlanamayacağını vurguladı.

ABD'nin diplomasiyi kötüye kullanarak zaman kazanmaya ve yeniden saldırı için zemin hazırlamaya çalışabileceğine değinen Garibabadi, Washington yönetiminin öncelikle İran'ın tüm şartlarının yerine getirileceğine ilişkin gerekli güvenceleri vermesi gerektiğini söyledi.

"İRAN'IN ŞARTLARI KABUL EDİLENE KADAR UAEA'YA İZİN VERİLEMEZ"

İran'daki nükleer tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından denetlenmesine ilişkin soru üzerine Garibabadi, İran'ın şartları yerine getirilip savaş kalıcı olarak sona erene kadar UAEA'nın tesislere erişimine izin verilmeyeceğini kaydetti.