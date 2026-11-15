İran duyurdu: Hürmüz Boğazı'nda 2 milyon varilden fazla petrol taşıyan tanker battı

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İstanbul
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde "izinsiz" geçiş güzergahından ilerlemeye çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını, tankerlerden birinin battığını duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, son saatlerde Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki "izinsiz" geçiş güzergahını kullanmaya çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarptığı ve şiddetli patlamaların meydana geldiği öne sürüldü.
Patlamaların ardından her iki tankerin de alev aldığı belirtilen açıklamada, 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan süper tankerlerden birinin Basra Körfezi'nin güney sularında yanarak battığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca tankerlerin ABD ordusunun desteğiyle seyir sistemlerini kapatarak gizlice geçiş yapmaya çalıştığı iddia edildi.
Balıkçılara uyarı yapılan açıklamada, "Bu bölgede balıkçılık yapanların, batan petrol tankerinin enkazıyla çarpışmaktan kaçınmak için güvenlik önlemlerine uymaları tavsiye edilmektedir. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, petrol tankerlerinin sahiplerini, deniz taşımacılığı şirketlerinin yöneticilerini ve gemi mürettebatlarını Hürmüz Boğazı'ndaki yasaklı bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarıyor ve saldırgan ABD ordusuna aldanmamaları konusunda ikaz ediyor! Hürmüz Boğazı'nda İran'ın belirlediği düzenlemeleri ihlal eden, yasaklı bölgeye giren tüm gemilerin akıbeti bu şekilde olacaktır" ifadeleri kullanıldı.
İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.
Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.