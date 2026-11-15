İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde "izinsiz" geçiş güzergahından ilerlemeye çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını, tankerlerden birinin battığını duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ İran duyurdu: Hürmüz Boğazı'nda 2 milyon varilden fazla petrol taşıyan tanker battı İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde izinsiz güzergahtan geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin mayınlara çarparak alev aldığını ve birinin battığını duyurdu. Deniz mayınlarına çarpan tankerlerden alev alan ve 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan süper tankerlerden biri Basra Körfezi'nin güney sularında battı. Tankerlerin ABD ordusunun desteğiyle seyir sistemlerini kapatarak gizlice geçiş yapmaya çalıştığı iddia edildi. Bölgedeki balıkçılara batan tankerin enkazıyla çarpışmaktan kaçınmaları için güvenlik önlemlerine uymaları uyarısı yapıldı. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndaki yasaklı bölgeye yaklaşılmaması ve belirlenen düzenlemelerin ihlal edilmemesi konusunda ikazda bulundu. İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, son saatlerde Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki "izinsiz" geçiş güzergahını kullanmaya çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarptığı ve şiddetli patlamaların meydana geldiği öne sürüldü.

2 MİLYON VARİLDEN FAZLA PETROL TAŞIYAN TANKERLERDEN BİRİ BATTI

Patlamaların ardından her iki tankerin de alev aldığı belirtilen açıklamada, 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan süper tankerlerden birinin Basra Körfezi'nin güney sularında yanarak battığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca tankerlerin ABD ordusunun desteğiyle seyir sistemlerini kapatarak gizlice geçiş yapmaya çalıştığı iddia edildi.

BALIKÇILARA UYARI YAPILDI

Balıkçılara uyarı yapılan açıklamada, "Bu bölgede balıkçılık yapanların, batan petrol tankerinin enkazıyla çarpışmaktan kaçınmak için güvenlik önlemlerine uymaları tavsiye edilmektedir. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, petrol tankerlerinin sahiplerini, deniz taşımacılığı şirketlerinin yöneticilerini ve gemi mürettebatlarını Hürmüz Boğazı'ndaki yasaklı bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarıyor ve saldırgan ABD ordusuna aldanmamaları konusunda ikaz ediyor! Hürmüz Boğazı'nda İran'ın belirlediği düzenlemeleri ihlal eden, yasaklı bölgeye giren tüm gemilerin akıbeti bu şekilde olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

12 TEMMUZ'DAN BERİ KAPALI

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.

Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.