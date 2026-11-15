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Dünya
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 14:46

İran'dan saldırı açıklaması: Anında karşılık veririz

ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast iddialarının ardından Washington ve Tahran hattında gerilim tırmanıyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, olası bir ABD saldırısına verilecek yanıtın kısa süreli ve sınırlı olmayacağını belirtti.

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Editor
 Murat Makas
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İran'dan saldırı açıklaması: Anında karşılık veririz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 14:46

Başkanı ’a suikast iddiaları ile gerilimi daha da tırmandırdı. ABD’de İran’a karşı yeni saldırı dalgasının başlatılacağı konuşuluyor.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi'nin, ülkesine yönelik olası saldırılara ilişkin yaptığı açıklama İran medyasında yer aldı.

İRAN: ANINDA CEVAP VERİRİZ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, İran'ın ülkeyi hedef alacak olası bir saldırıya vereceği yanıtın kısa süreli ve sınırlı olmayacağını söyledi.

Savaşı "düşmanın" başlatacağını ancak bitişinin İran tarafından olacağını söyleyen Kaşkavi, ülkesinin savunma ve saldırı alanında önemli gelişmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

ABD’YE TEHDİT

Kaşkavi, İran'a yönelik kısa süreli olası saldırı durumunda ülkesinin yalnızca birkaç gün sürecek sınırlı bir karşı operasyonla yetinmeyeceğini ifade etti.

Ayrıca, "düşmanın" harekete geçmesi halinde birçok sürprizle karşılaşacağını kaydeden Kaşkavi, "Mantık, her zaman elimizin tetikte olmasını gerektirir. Ancak saldırıyı başlatan biz değiliz, biz savunma pozisyonundayız. İran görece caydırıcılık meydana getirdi. Şu an savaş halindeyiz. Topraklarını düşmana kullandıran ülkeler tazminat ödemeli." ifadelerini kullandı.

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#donald trump
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#iran
#Hasan Kaşkavi
#İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu
#Dünya
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