İran tehdit etmişti: İngiltere'de ABD askerlerinin olduğu hava üssünde dron alarmı

İngiltere’de ABD ordusu unsurlarına ev sahipliği yapan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Lakenheath Askeri Hava Üssü yakınlarında şüpheli bir dron tespit edilmesinin ardından alarm verildi. İngiltere basınına yansıyan haberlerde, muhtemel güvenlik tehdidi nedeniyle ABD askeri personeline sığınaklara geçmeleri talimatı verildiği belirtildi. Üs personeline gönderilen alarm mesajının başında kırmızı harflerle büyük puntoda "gerçek tehdit" ifadesinin yer aldığı iddia edildi.

İHA ÜSSÜ HAREKETE GEÇİRDİ

ABD Hava Kuvvetleri’nden bir yetkili duruma ilişkin açıklamasında, güvenlik güçlerinin RAF Lakenheath üzerinde izinsiz İHA faaliyeti şüphesi üzerine harekete geçtiğini bildirdi. Olayda herhangi bir personelin, uçağın veya askeri altyapının zarar görmediği kaydedildi. ABD Hava Kuvvetleri'nin, üs ve çevresindeki güvenliğin sağlanması amacıyla İngiliz yetkililerle koordineli çalışmayı sürdürdüğü aktarıldı.

İngiliz Milletvekili Nick Timothy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yetkililerle iletişime geçtiğini, an itibariyle kamuya yönelik herhangi tehlikenin bulunmadığını ve sorunun çözüldüğünü bildirdi.

ABD’NİN BAŞKA BİR HAVA ÜSSÜNDE SAVAŞ UÇAKLARINI TAHLİYE ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Olay, ABD ordusunun pazartesi günü İran bağlantılı bir güvenlik tehdidi iddialarının ardından İngiltere'deki RAF Mildenhall üssünden bazı savaş uçaklarını tahliye ettiğine yönelik haberlerin ardından geldi. Söz konusu uçaklardan en az 2’sinin RAF Lakenheath Üssü'ne konuşlandırıldığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz ay da İran bağlantılı tehditler nedeniyle ABD'nin İngiltere'deki RAF Fairford üssünde bulunan bombardıman uçaklarını ABD'ye geri gönderdiği bildirilmişti.