Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı programda ekonomi gündemine dair kritik açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına ilişkin merak edilen birçok soruyu cevaplayan Bakan Şimşek, emeklilere yönelik düzenlemenin ise aralık ayında tamamlanacağını ifade etti.

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HABERİN ÖZETİ Emekli zammında kritik gelişme! Bakan Şimşek tarih verdi: "Bütün emeklilere dokunacak, bazılarına daha fazla" Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemi, fon soruşturması iddiaları ve emeklilere yönelik aralık ayında tamamlanacak düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu. 401 milyar TL iddiasının MASAK tarafından incelendiğini ve doğru olmadığının kanıtlandığını belirten Şimşek, bu tutarın 306 milyar TL'sinin fon içi hareketler olduğunu, 95 milyar TL'lik kısmın ise savcılık incelemesinde olduğunu ifade etti. Yurt dışına para ve 8 milyar dolarlık kripto varlık kaçırıldığı iddialarının incelendiğini ve gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Piyasa bozucu işlemleri tespit etmek için TÜBİTAK ile yapay zeka temelli algoritma çalışmaları yapıldığını ve fon manipülasyonu cezalarının örgütlü suç kapsamına alınacağını aktardı. Aralık ortasında kalıcı reform taslağının şekilleneceğini ve New York'ta MSCI üst yönetimiyle görüşeceğini söyledi. Emeklilere yönelik ödenen prim gün sayısına göre farklılaşacak kapsayıcı iyileştirme düzenlemesinin aralık ayında tamamlanacağını duyurdu.

“401 MİLYAR TL İDDİASINI MASAK İNCELEDİ”

Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

"401 milyar TL'nin 306 milyar TL'si kişilere çıkış söz konusu değil bunlar fon içi hareketler. 95 milyar TL'lik kısım da savcılık tarafından incelemeye alındı. Her şey kayıt altında. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda bütün veriler duruyor. MASAK devrede. 401 milyar TL iddiasını MASAK inceledi ve bunun doğru olmadığını kanıtladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrı net. Savcılarımız gerekli incelemeleri yapıyor, malvarlıklarına el konuşuyor. SPK bu dönemdeki tüm işlemleri mercek altına alıp bir sürü kişi hakkında işlem yapıp suç duyurusunda bulundu.

Yurt dışına para çıkış iddialarını inceledik böyle bir çıkış yok. Yurt dışına 3 kanaldan çıkış olur. Swift, kripto ve elektronik ödeme kuruluşları. 3'üyle bir çalışma yaptık. 1-16 eylül arası çıkışların tamamı dış ticaretle ilgili. Bu yılın fon meselesi başlamadan önce ilk 9 ayın ilk 16 günlerine baktık. Swift üzerinden 14.7 milyar dolar ile 7 milyar euro ve tamamı ithalatla ilişkili. Eylül ayındaki ödemeler arasında bir fark yok.

“TÜRKİYE'DE KRİPTO VARLIK ORANI 4 MİLYAR DOLAR”

8 milyar dolar kripto kaçırıldı iddiasını inceledik. Türkiye'de kripto varlık oranı zaten 4 milyar dolar. Bütün yılın tamamına baktık.

Ödeme kuruluşlarını da inceledik. Her ayın ilk 15 gününde ortalama 8 milyar TL yani 200 milyon dolar çıkmış. MASAK'ın yaptığı inceleme sonucu başka yollarla çıkan paranın miktarı 200 milyon dolar bile değil.

MSCI küresel bir endeks sağlayıcı. MSCI fon yatırımlarında bazı referansları baz alırlar. Bu paranın yüzde kaçını yüzde kaçını gelişmekte olan ülkelerin tahvillerine koyarsınız. Bu sağlayıcı bir açıklama yapıp bize süre verdi. Bu açıklama olumsuz algılandı. Aslında son derece makul ve yapıcı bir açıklamaydı. Bize haziran kadar uzun bir süre verdi.

Bakan Yardımcımızı görevlendirdik. Bu alanda yapılması gerekenleri yapacak. Ağustos sonunda fon rehberini yayınladık. Şimdi kalıcı bir reform çalışması var. Taslak büyük oranda tamamlandı Meclis'e sunulacak. Biz bu dönemde sistem inşası üzerinde duracağız. İstanbul'da durumu birilerinin inisiyatifine bırakmayacağız. TÜBİTAK ile ortak çalışarak algoritma oluşturup piyasa bozucu işlem yapanları yapay zeka ile tespit edecek çalışmalar yapıyoruz. Yeni yasa ile fonlar üzerinden yapılan manipülasyonların cezaları örgütlü suç kapsamına alınıp artırılacak.

Aralık ortasında G20 zirvesine gidilecek. Ben New York'a geçip MSCI üst yönetimi ile konuşacağım. Bu konuda endişeli olan küresel yatırımcılarla bir araya gelip bir diyaloğa gireceğiz. Aralık ortasında kalıcı reform şekillenmiş olacak.

“BÜTÜN EMEKLİLERE DOKUNACAK BAZILARINA DAHA FAZLA DOKUNACAK”

Gelecek sene savaşın biteceğini var sayıyoruz oradan bir alan var, kayıt dışı mücadelede başarı elde ettik oradan alan var. Bu alanları kullanarak emeklilerimize yönelik bir iyileştirme yapacağız. Aralık ayında tamamlanacak. Bir kere kapsayıcı olacak. Ödenen prim gün sayısına göre yapılacak ödemenin farklılaştırması. Bütün emeklilere dokunacak bazılarına daha fazla dokunacak."