Emekliye seyyanen zam kulisi! İsa Karakaş oran ve tarih vererek açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerle ilgili iyileştirme mesajının ardından milyonlarca vatandaş gözünü ocak ayında yapılacak maaş düzenlemesine çevirdi. Ankara'dan gelen kulis bilgileri gündemdeki yerini korurken, TGRT Haber canlı yayınına katılan SGK Başuzmanı İsa Karakaş hem emekli hem de memur zammıyla ilgili masadaki son formülleri ve kritik takvimi paylaştı.
Karakaş, seyyanen artış formülüyle ilgili kritik kulis bilgisini paylaşırken, yeni düzenlemenin açıklanacağı tarihi de duyurdu.
İşte ocakta zam alacakları yakından ilgilendiren tüm rakamlar ve detaylar...
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmesinin ardından 2027 Ocak dönemi için maaş hesapları yeniden yapılmaya başlandı.
TGRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,99'a yakın bir seviyede gerçekleşeceğini öngörerek hem yasal zam oranlarını hem de ek iyileştirme kulislerini anlattı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9,5 ile yüzde 10,5 arasında (ortalama yüzde 10), memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme farkıyla birlikte ortalama yüzde 8 civarında yasal bir güncelleme beklendiğini ifade eden İsa Karakaş, ek zam formüllerindeki son durumu şu sözlerle açıkladı:
"Başlangıçta medyada da yer aldı; 'herkese maktu 10'ar bin lira veya 15'er bin lira verelim' gibisinden bir formül gündeme geldi. Şimdi geldiğimiz noktada artık o formül gündemden kalktı. Şu anda oransal iyileştirmelerden bahsediliyor. Çalışmalar da devam ediyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız emeklilerle ilgili iyileştirmelere çok büyük bir önem veriyor."
Ankara'dan edindikleri kulis bilgilerine göre iyileştirme paketinin açıklanma takviminin de netleştiğini belirten Karakaş, masadaki oranları ve en düşük emekli maaşı hesabını şöyle aktardı:
"Yapılacak olan iyileştirmenin hemen böyle Kasım ayında, Aralık ayında çıkmayacağı yönünde biz sağlam bir kulis bilgisi edindik. Ocak ayının ilk haftasında açıklanmasını bekliyoruz. Şu anda çalışılan formüllerden ağırlıklı olan yüzde 5 ile 15 arasında değişen bir oransal zam, iyileştirme ve refah payı verilmesi yönünde.
Yasal olarak zaten en düşük maaş 26.000 TL civarına geliyor. Bu 26.054 TL üzerinde yüzde 10'luk bir refah payı olduğunu düşünün, 2.600 TL gibi bir şey gelir.
Mevcut tabloda 30.000 TL'yi bulamayacak gibi görünüyor. Tekrar altını çiziyorum; Kasım'da, Aralık'ta açıklanmasını beklemiyoruz. Ocak ayının ilk haftasında verilecek olan ilave refah ve bütün iyileştirmelerin açıklanacağını söyleyebiliriz."
Memur ve memur emeklilerinin ek zam beklentisine de değinen İsa Karakaş, Ankara'daki çalışmanın odak noktasını şu ifadelerle paylaştı:
"Memurlarımız da merak ediyor, 'bize refah payı var mı?' diyorlar. Maalesef gördüğümüz kadarıyla memurlar için ayrı bir ilave refah payı verilmesi pek gündemde değil. Sadece emekliler üzerinde çalışılıyor."
Yayının sonunda gündemdeki borç yapılandırması ve af beklentilerine ilişkin de kısa bir değerlendirmede bulunan Karakaş, "Hazine ve Maliye Bakanlığı milletvekillerinin sorusu üzerine Meclis'te SGK ve vergi borçlarıyla ilgili yeniden bir düzenleme yapacağını söyledi. Şu anda 2016 ve öncesi GSS borçlarının affı söz konusu" ifadelerini kullandı.