Emekliye seyyanen zam kulisi! İsa Karakaş oran ve tarih vererek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerle ilgili iyileştirme mesajının ardından milyonlarca vatandaş gözünü ocak ayında yapılacak maaş düzenlemesine çevirdi. Ankara'dan gelen kulis bilgileri gündemdeki yerini korurken, TGRT Haber canlı yayınına katılan SGK Başuzmanı İsa Karakaş hem emekli hem de memur zammıyla ilgili masadaki son formülleri ve kritik takvimi paylaştı.

Karakaş, seyyanen artış formülüyle ilgili kritik kulis bilgisini paylaşırken, yeni düzenlemenin açıklanacağı tarihi de duyurdu.



İşte ocakta zam alacakları yakından ilgilendiren tüm rakamlar ve detaylar...