Yargıtay'dan emsal karar: Evde sigara içen eşe tazminat şoku

Sakarya 3. Aile Mahkemesi'ne başvuran bir adam, kalp, KOAH ve guatr hastası olmasına rağmen eşinin evde sigara içmeye devam ettiğini öne sürdü. Eşinin kendisine yönelik küçük düşürücü ifadeler kullandığını, kalp krizi nedeniyle hastanede yattığı süreçte kendisini ziyaret etmediğini ve ortak konutu sebepsiz terk ettiğini belirterek boşanma ile maddi ve manevi tazminat talep etti.

MAHKEME KADINI TAM KUSURLU BULDU

İddiaları reddeden kadın ise sigarayı eşini rahatsız etmemek için balkonda içtiğini ve hastaneden taburcu olduktan sonra eşiyle ilgilendiğini savundu.

Delilleri değerlendiren mahkeme, erkeğin kusurlu bir davranışının bulunmadığına, kadının ise boşanmada tam kusurlu olduğuna hükmetti. Tarafların boşanmasına karar veren mahkeme, kadının eşine maddi ve manevi tazminat ödemesini de kararlaştırdı.

YARGITAY KARARI ONADI

Kadının istinaf başvurusu Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi tarafından reddedildi. Dosyayı temyiz incelemesinde ele alan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de kusur değerlendirmesi ve tazminat miktarlarında hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek kararı onadı.