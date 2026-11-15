İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için yeni haftada beklenen hava durumu raporunu kamuoyu ile paylaştı. Rapora göre Kasım ayının ikinci yarısında İstanbul sağanak ve fırtına ile karşı karşıya kalacak. Hafta sonuna doğru ise hava sıcaklığı hızla yükselecek.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul’da hava değişiyor: Sağanak yağışın ardından kuvvetli lodos kapıda İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da yeni haftada sağanak, kuvvetli lodos ve hafta sonuna doğru sıcaklık artışı beklendiğini duyurdu. Yeni haftada parçalı bulutlu gökyüzü ve aralıklarla sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. En yüksek hava sıcaklıkları Pazartesi günü 15, Salı günü 16 derece olarak tahmin ediliyor. Çarşamba gününden itibaren rüzgârın güneyli yönlerden (Lodos) aralıklarla fırtına şiddetinde (40-75 km/s) eseceği uyarısı yapıldı. Lodosla birlikte hava sıcaklıklarının hızla artarak 18-20 derece aralığına yükseleceği bildirildi. Salı ve Cumartesi günleri için gök gürültülü ve sağanak yağmur tahmini paylaşıldı.

AKOM tarafından yapılan açıklamada İstanbul’da yeni haftada parçalı bulutlu bir gökyüzü, aralıklarla sağanak yağmur geçişleri beklendiği belirtildi. En yüksek hava sıcaklıklarına bakıldığında ise Pazartesi günü 15, Salı günü ise 16 derece olduğu görülüyor.

İstanbul için yapılan uyarıda ise hafta ortası (Çarşamba) itibariyle rüzgârın güneyli yönlerden (Lodos) kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şiddetinde (40-75 km/s) eseceği belirtildi. Bununla birlikte sıcaklıkları hızla artarak 18-20 derece aralığında yükseleceği kaydedildi.

AKOM HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORUNUN DETAYLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

16 Kasım 2026 Pazartesi: Parçalı bulutlu ve yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı ise en düşük 9, en yüksek 15 derece.

17 Kasım 2026 Salı: Gök gürültülü ve sağanak yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 12, en yüksek 16 derece.

18 Kasım 2026 Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu rüzgarlı. Hava sıcaklığı ise en düşük 12, en yüksek 18 derece.

19 Kasım 2026 Perşembe: Parçalı bulutlu, rüzgarlı. Hava sıcaklığı ise en düşük 12, en yüksek 19 derece.

20 Kasım 2026 Cuma: Parçalı bulutlu, rüzgarlı. Hava sıcaklığı ise en düşük 13, en yüksek 20 derece.

21 Kasım 2026 Cumartesi: Gök gürültülü ve sağanak yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 12, en yüksek 18 derece.