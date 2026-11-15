15 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı: Sağanak ve kar bastıracak

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İstanbul
Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava hafta sonunda da devam ediyor. Pazar günü birçok ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. Bazı illerde ise kar yağışı görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 15 Kasım 2026 tarihli hava durumu raporuna göre; Ege'nin kuzey kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İskenderun Körfezi ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarındaki Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Van'ın yüksek kesimlerinde de karla karışık etkili olacak.
Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege’nin kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MARDİN °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu