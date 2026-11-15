Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava hafta sonunda da devam ediyor. Pazar günü birçok ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. Bazı illerde ise kar yağışı görülecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 15 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı: Sağanak ve kar bastıracak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Kasım 2026 tarihli hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde yağışlı hava devam ederken birçok ilde kuvvetli sağanak, bazı illerde ise kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyılarındaki Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için yer yer kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı. Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, Van'ın yükseklerinde ise karla karışık yağış bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, gece ve sabah saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 15 Kasım 2026 tarihli hava durumu raporuna göre; Ege'nin kuzey kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İskenderun Körfezi ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI: SEL VE SU BASKININA DİKKAT!

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarındaki Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

7 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Van'ın yüksek kesimlerinde de karla karışık etkili olacak.

MARMARA, EGE VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege’nin kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MARDİN °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu