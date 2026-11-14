14 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için saat verildi

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UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji'nin yayımladığı uyarı haritasına göre 11 il için sarı kod verildi. İstanbul, Edirne, kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik sarıyla işaretlendi.
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapılarak cumartesi günü 12.00 itibarıyla pazar saat 06.00'ya kadar metrekareye 21 ila 40 kilogram yağış düşebileceği öngörülüyor.
Batı Karadeniz kıyıları için de kuvvetli sağanak beklendiği hatırlatıldı. Düzce, Zonguldak ve Kastamonu'nun kıyısı akşam saatlerinde yoğun yağış alabilir.
Antalya ve Burdur'da sabah, Muğla'da ise öğle saatlerine kadar sağanak bekleniyor. Ankara gün içinde aralıklı olarak yağış görülebilir. İzmir'de akşam ve gece Manisa'da ise gece etkili yağış yaşanabilir.
İstanbul'da bugün öğle 12.00 itibarıyla ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Güneyden esen rüzgar 60 kilometreye varan kuvvette esecek.
Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak. Günün en yüksek sıcaklığı Bursa'da 25 dereceyle görülecek. İzmir'de 23, İstanbul'da 21 ve Ankara'da 18 derece olması bekleniyor.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|BURSA
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|ÇANAKKALE
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|İSTANBUL
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|KIRKLARELİ
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|EGE
|DENİZLİ
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|İZMİR
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MANİSA
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MUĞLA
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|AKDENİZ
|ADANA
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|ANTALYA
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|BURDUR
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|HATAY
|21°C
|Parçalı bulutlu
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|ÇANKIRI
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|ESKİŞEHİR
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|KONYA
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|DÜZCE
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|KASTAMONU
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|ZONGULDAK
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|RİZE
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
|SAMSUN
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|TRABZON
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|10°C
|Parçalı bulutlu
|KARS
|11°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
|MALATYA
|14°C
|Parçalı bulutlu
|VAN
|12°C
|Parçalı bulutlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|17°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MARDİN
|15°C
|Parçalı ve az bulutlu
|SİİRT
|16°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ŞANLIURFA
|20°C
|Parçalı ve az bulutlu