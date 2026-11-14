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14 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Kasım Cumartesi günü 11 il için kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı sarı kodla uyardı. İstanbul için öğle ve akşam saatlerine dikkat çekildi.

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Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 07:33
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 07:40

'nin yayımladığı uyarı haritasına göre 11 il için sarı kod verildi. , Edirne, kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, , Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik sarıyla işaretlendi.

HABERİN ÖZETİ

14 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için saat verildi

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji, Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz kıyıları başta olmak üzere 11 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik için sarı kodlu uyarı verildi.
Marmara Bölgesi için cumartesi 12.00'den pazar 06.00'ya kadar metrekareye 21 ila 40 kilogram yağış düşebileceği öngörülüyor.
Batı Karadeniz kıyıları olan Düzce, Zonguldak ve Kastamonu'nun kıyısında akşam saatlerinde yoğun yağış beklendiği belirtildi.
İstanbul'da öğle 12.00 itibarıyla ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak, en yüksek sıcaklık Bursa'da 25 derece olarak ölçülecek.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
14 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için saat verildi

Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapılarak cumartesi günü 12.00 itibarıyla pazar saat 06.00'ya kadar metrekareye 21 ila 40 kilogram yağış düşebileceği öngörülüyor.

Batı Karadeniz kıyıları için de kuvvetli sağanak beklendiği hatırlatıldı. Düzce, Zonguldak ve Kastamonu'nun kıyısı akşam saatlerinde yoğun yağış alabilir.

14 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için saat verildi

ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM

Antalya ve Burdur'da sabah, Muğla'da ise öğle saatlerine kadar sağanak bekleniyor. gün içinde aralıklı olarak yağış görülebilir. 'de akşam ve gece Manisa'da ise gece etkili yağış yaşanabilir.

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

İstanbul'da bugün öğle 12.00 itibarıyla ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Güneyden esen rüzgar 60 kilometreye varan kuvvette esecek.

14 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için saat verildi

HAVA SICAKLIKLARI

Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak. Günün en yüksek sıcaklığı Bursa'da 25 dereceyle görülecek. İzmir'de 23, İstanbul'da 21 ve Ankara'da 18 derece olması bekleniyor.

BölgeŞehirSıcaklıkHava Durumu
MARMARABURSA25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGEDENİZLİ23°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR23°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA23°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA18°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZADANA24°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA23°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR18°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY21°CParçalı bulutlu
İÇ ANADOLUANKARA18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA18°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZBOLU19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
RİZE22°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON21°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUERZURUM10°CParçalı bulutlu
KARS11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
MALATYA14°CParçalı bulutlu
VAN12°CParçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR17°CParçalı ve az bulutlu
MARDİN15°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT16°CParçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA20°CParçalı ve az bulutlu
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