Meteoroloji'nin yayımladığı uyarı haritasına göre 11 il için sarı kod verildi. İstanbul, Edirne, kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik sarıyla işaretlendi.

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HABERİN ÖZETİ 14 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için saat verildi Meteoroloji, Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz kıyıları başta olmak üzere 11 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik için sarı kodlu uyarı verildi. Marmara Bölgesi için cumartesi 12.00'den pazar 06.00'ya kadar metrekareye 21 ila 40 kilogram yağış düşebileceği öngörülüyor. Batı Karadeniz kıyıları olan Düzce, Zonguldak ve Kastamonu'nun kıyısında akşam saatlerinde yoğun yağış beklendiği belirtildi. İstanbul'da öğle 12.00 itibarıyla ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak, en yüksek sıcaklık Bursa'da 25 derece olarak ölçülecek.

Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapılarak cumartesi günü 12.00 itibarıyla pazar saat 06.00'ya kadar metrekareye 21 ila 40 kilogram yağış düşebileceği öngörülüyor.

Batı Karadeniz kıyıları için de kuvvetli sağanak beklendiği hatırlatıldı. Düzce, Zonguldak ve Kastamonu'nun kıyısı akşam saatlerinde yoğun yağış alabilir.

ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM

Antalya ve Burdur'da sabah, Muğla'da ise öğle saatlerine kadar sağanak bekleniyor. Ankara gün içinde aralıklı olarak yağış görülebilir. İzmir'de akşam ve gece Manisa'da ise gece etkili yağış yaşanabilir.

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

İstanbul'da bugün öğle 12.00 itibarıyla ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Güneyden esen rüzgar 60 kilometreye varan kuvvette esecek.

HAVA SICAKLIKLARI

Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak. Günün en yüksek sıcaklığı Bursa'da 25 dereceyle görülecek. İzmir'de 23, İstanbul'da 21 ve Ankara'da 18 derece olması bekleniyor.