İstanbul'da lodos gecesi: Dev dalgalar kıyıya vurdu

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UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul’da Meteoroloji'nin uyarısının ardından dün başlayan lodos, etkisini gece saatlerinde de sürdürdü. Lodos nedeniyle Beşiktaş Sahili’nde dalgalar oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına uyarısının ardından İstanbul’da etkili olmaya başlayan lodos, gün boyunca etkisini sürdürdü.
Gece saatlerinde de devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle Beşiktaş Sahili’nde denizde dalgalar oluştu. Denizdeki dalgaları izlemek isteyen vatandaşlar sahile gelerek bir süre vakit geçirdi.