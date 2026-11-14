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Yaşam
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 04:21
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 04:21

İstanbul'da lodos gecesi: Dev dalgalar kıyıya vurdu

İstanbul gece saatlerinde de lodosun etkisindeydi. Fırtına nedeniyle sahillerde dalgalar yükseldi.

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Editor
 Banu İriç
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İstanbul'da lodos gecesi: Dev dalgalar kıyıya vurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 04:21
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 04:21

 ’da 'nin uyarısının ardından dün başlayan , etkisini gece saatlerinde de sürdürdü. Lodos nedeniyle Beşiktaş Sahili’nde dalgalar oluştu.

İstanbul'da lodos gecesi: Dev dalgalar kıyıya vurdu


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına uyarısının ardından İstanbul’da etkili olmaya başlayan lodos, gün boyunca etkisini sürdürdü. 

İstanbul'da lodos gecesi: Dev dalgalar kıyıya vurdu

Gece saatlerinde de devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle Beşiktaş Sahili’nde denizde dalgalar oluştu. Denizdeki dalgaları izlemek isteyen vatandaşlar sahile gelerek bir süre vakit geçirdi.

 

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#İstanbul
#meteoroloji
#lodos
#Dalgalar
#Beşiktaş Sahili
#Yaşam
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