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Yaşam
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 02:03
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 02:03

Deniz ulaşımına hava engeli: BUDO ve İDO 9 seferi birden iptal etti

Bursa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Kasım'da 9 deniz otobüsü seferi yapılamayacak. BUDO ve İDO iptal edilen seferleri duyurdu.

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Editor
 Banu İriç
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Deniz ulaşımına hava engeli: BUDO ve İDO 9 seferi birden iptal etti
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 02:03
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 02:03

'da etkili olan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri () ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 14 Kasım 2026 tarihinde yapılması planlanan toplam 9 seferin iptal edildiğini duyurdu.
BUDO, hava muhalefeti nedeniyle Bursa (), İstanbul () ve Armutlu (İhlas) hatlarında 8 seferin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.
İDO ise Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy hattında saat 08.30'da yapılması planlanan seferin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

İptal edilen BUDO seferleri:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO'nun iptal edilen seferi:

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
Yetkililer, yolcuların seyahat öncesinde firmaların resmi internet siteleri ve duyuruları üzerinden güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

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