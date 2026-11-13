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İstanbul'da kuvvetli lodos: Denizde dev dalgalar oluştu

'nün fırtınaya yönelik uyarılarının ardından 'da dün başlayan , bugün de etkisini artırarak sürdürüyor. Lodos ve sahilinde de etkisini gösterdi. Fırtına denizde dev dalgaların oluşmasına da neden oldu. Bu sırada sahilde bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken kimi de dalgalara karşı fotoğraf çekildi o anlar ise kameraya yansıdı.

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