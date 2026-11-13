Ölenlerin mirasına 'joker' tuzağı: Sahte belgelerle banka hesaplarını boşaltmışlar

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İstanbul
Yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki miraslarını hedef alan dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, mirasçılara benzeyen 'joker' şahıslar aracılığıyla banka hesaplarından para çektikleri belirlendi.
Şüphelilerin, bu kişiler adına sahte resmi belgeler ve pasaportlar düzenleyerek bankalarda bulunan para ve malvarlıklarını ele geçirmeyi hedefledikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Kırklareli ve Bilecik’te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında birlikte hareket ettikleri belirlenen, 1’i ceza infaz kurumunda bulunan toplam 10 şüpheliden 9’u yakalanarak gözaltına alındı.
Başsavcılığın açıklamasına göre şüphelilerin, mirasçılarına ulaşılamayan kişileri tespit ederek bu kişilerin malvarlıklarını ele geçirmek için özel bir yöntem geliştirdikleri belirlendi.
Şüphelilerin, gerçek mirasçılar yerine onlara benzeyen ve 'joker' olarak adlandırılan kişileri kullandıkları, sahte resmi belgeler ve pasaportlar düzenleyerek bankalardaki para ve diğer malvarlıklarını hedef aldıkları belirlendi.