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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:46

Ölenlerin mirasına 'joker' tuzağı: Sahte belgelerle banka hesaplarını boşaltmışlar

Dolandırıcıların yeni yöntemi duyanları şaşkına çevirdi. Mirasçılarına ulaşılamayan kişilerin malvarlıklarını ele geçirmek amacıyla sahte belgeler düzenleyip gerçek mirasçıların yerine 'joker' şahıslar kullandıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

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Editor
 Özge Sönmez
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Ölenlerin mirasına 'joker' tuzağı: Sahte belgelerle banka hesaplarını boşaltmışlar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:46

Yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki miraslarını hedef alan şebekesine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, mirasçılara benzeyen 'joker' şahıslar aracılığıyla banka hesaplarından para çektikleri belirlendi. 

HABERİN ÖZETİ

Ölenlerin mirasına 'joker' tuzağı: Sahte belgelerle banka hesaplarını boşaltmışlar

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Yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının miraslarını hedef alan bir dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, mirasçılara benzeyen 'joker' şahıslar aracılığıyla banka hesaplarından para çekiyordu.
Şüphelilerin, mirasçılar adına sahte resmi belgeler ve pasaportlar düzenleyerek banka hesaplarını ele geçirdiği tespit edildi.
Operasyon, İstanbul, Kırklareli ve Bilecik'te eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Yakalanan 9 şüphelinin yanı sıra, 1 şüphelinin ise ceza infaz kurumunda olduğu belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

BANKA HESAPLARINI SAHTE BELGELERLE ELE GEÇİRMİŞLER

Şüphelilerin, bu kişiler adına sahte resmi belgeler ve pasaportlar düzenleyerek bankalarda bulunan para ve malvarlıklarını ele geçirmeyi hedefledikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla , ve ’te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında birlikte hareket ettikleri belirlenen, 1’i ceza infaz kurumunda bulunan toplam 10 şüpheliden 9’u yakalanarak gözaltına alındı.

GERÇEK MİRASÇILARIN YERİNE 'JOKER' ŞAHISLAR KULLANDILAR

Başsavcılığın açıklamasına göre şüphelilerin, mirasçılarına ulaşılamayan kişileri tespit ederek bu kişilerin malvarlıklarını ele geçirmek için özel bir yöntem geliştirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin, gerçek mirasçılar yerine onlara benzeyen ve 'joker' olarak adlandırılan kişileri kullandıkları, sahte resmi belgeler ve pasaportlar düzenleyerek bankalardaki para ve diğer malvarlıklarını hedef aldıkları belirlendi. 

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#Gündem
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