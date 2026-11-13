Cari işlemler hesabı eylül ayında 2,7 milyar dolar fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2026 dönemine ilişkin Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre, cari işlemler hesabı eylül ayında 2 milyar 720 milyon dolar fazla verdi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında aynı dönemde 7 milyar 342 milyon dolarlık fazla kaydedildi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise Eylül 2026'da 3 milyar 642 milyon dolar olarak gerçekleşti.