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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:09

Cari işlemler hesabı eylül ayında 2,7 milyar dolar fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler hesabı eylül ayında 2 milyar 720 milyon dolar fazla verdi.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Cari işlemler hesabı eylül ayında 2,7 milyar dolar fazla verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:09

(), Eylül 2026 dönemine ilişkin Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre, eylül ayında 2 milyar 720 milyon dolar fazla verdi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında aynı dönemde 7 milyar 342 milyon dolarlık fazla kaydedildi. Ödemeler dengesi tanımlı ise Eylül 2026'da 3 milyar 642 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#tcmb
#cari işlemler hesabı
#dış ticaret açığı
#Ödemeler Dengesi İstatistikleri
#Ekonomi
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