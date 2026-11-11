Altın alacaklar cuma gününü bekliyor: Tuna Kaya'dan büyük kırılma alarmı

"Piyasaların kilitlendiği nokta, Amerika'nın İran'a yönelik bir müdahalede veya savaşta bulunup bulunmayacağı. Trump'ın hem Senato'yu hem de Temsilciler Meclisi'ni kaybetmesi sonrasında eli kolu bağlanmış durumda. Önümüzdeki dönemde ne Senato'yu ne de Temsilciler Meclisi'ni yanında bulabilir. Bu nedenle Trump'ın İran'a yönelik bir operasyon gerçekleştirse bile uzun süreli ve kapsamlı bir operasyon yapmayacağı görülüyor."

