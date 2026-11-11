Altın alacaklar cuma gününü bekliyor: Tuna Kaya'dan büyük kırılma alarmı

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İstanbul
Ekonomist Tuna Kaya, altın fiyatlarında kritik eşikleri açıkladı! Ons altında 4.100 ve 4.250 dolar seviyelerine dikkat çeken Kaya, 4.000 doların altına olası düşüşün önemli bir alım fırsatı oluşturabileceğini belirtti. Petrol fiyatları ve ABD enflasyon verilerinin altının seyrini nasıl etkileyeceğini değerlendiren Kaya, yatırımcıların yakından takip etmesi gereken seviyeleri paylaştı.
Amerika'da tüketici fiyat endeksi aylık bazda beklentilerin üzerinde geldi. Çekirdek tüketici fiyat endeksi de beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ayrıntılara baktığımızda aylık enflasyon beklentisi yüzde 0,3 seviyesindeyken yüzde 0,4 olarak açıklandı. Açıklanan veriler sonrasında Ekonomist Tuna Kaya sosyal medya kanalında canlı yayında kritik veriler paylaştı.
Kaya, "En önemlisi ise çekirdek tüketici fiyat endeksi. Çünkü bu, yapışkan bir enflasyon göstergesi. İçerisinde gıda ve enerji fiyatları bulunmuyor. Çekirdek enflasyon beklentisi yüzde 0,2 seviyesindeyken yüzde 0,3 olarak açıklandı. Son üç aydır yüzde 0,3 seviyesindeki yapışkan durumunu devam ettiriyor." dedi.
Kaya, "Fed faiz tahmin aracında, Fed'in aralık ayı toplantısında 25 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 90 seviyesine çıkmış durumda. 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimali ise yüzde 11 seviyesinde bulunuyor. Öncesinde 50 baz puanlık artırım ihtimali gündemde yoktu. Artık bu seçenek de konuşulmaya başlandı." diyerek Fed Başkanı Waller'in, yaptığı açıklamada, enflasyon beklentilerin üzerinde gelirse 50 baz puanlık artırım yönünde oy kullanacağını söyledi.
Öncelikle 2024 yılında Trump göreve geldikten sonra tarifelerle birlikte enflasyon yükselmeye başlamıştı. Yine 2026 yılının başında petrol fiyatlarının yükselmesi de enflasyonu etkiledi. Bu yükseliş, Amerika'nın İran'a yönelik gerçekleştirdiği savaşla yaşandı. Yükselen petrol fiyatları elbette varlık fiyatlarını artırdı. Bu da enflasyonu yükseltti.
Yükselen enflasyon, merkez bankalarının faiz indirim sürecine son vererek yeniden faiz artırımına gitmelerine neden oldu.
Uzman isme göre; "Burada petrol fiyatları açısından önemli bir noktadayız. ABD seçimlerinde Trump'ın hem Senato'yu hem de Temsilciler Meclisi'ni kaybetmesiyle birlikte İran'a yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmeyeceği yönünde bir algı oluştu. Bununla beraber petrol, yükselen trendini aşağı yönlü kırdı ve kritik bir bölgede bulunuyor."
Kaya'ya göre "Beklentilerin üzerinde gelen bu yüksek enflasyon verisi, özellikle 2026 yılında petrol fiyatlarının yükselmesinden kaynaklanıyor. Petrol fiyatları yeniden 90 dolar seviyesinin altına düşer ve burada kalıcılık gösterirse enflasyondaki yükseliş beklentisi de durmuş olacak."
"Piyasaların kilitlendiği nokta, Amerika'nın İran'a yönelik bir müdahalede veya savaşta bulunup bulunmayacağı. Trump'ın hem Senato'yu hem de Temsilciler Meclisi'ni kaybetmesi sonrasında eli kolu bağlanmış durumda. Önümüzdeki dönemde ne Senato'yu ne de Temsilciler Meclisi'ni yanında bulabilir. Bu nedenle Trump'ın İran'a yönelik bir operasyon gerçekleştirse bile uzun süreli ve kapsamlı bir operasyon yapmayacağı görülüyor."
Kaya, "Bu durum elbette petrol fiyatlarının gevşemesine neden olacak. Ancak petrol fiyatları 80 ila 100 dolar arasında dalgalanabilir. Tabii burada Trump'ın ne yapacağını da bilemiyoruz. Bu ölçekte baktığımızda petrol fiyatlarının aşağı yönlü inme ihtimali yüzde 60, yeniden 100 dolar bandının üzerine çıkma ihtimali ise yüzde 40 seviyesinde bulunuyor." dedi.
Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kaya, "dün 4.100 doların üzerinde kapanış yaptı. Biraz daha ayrıntılı bakalım. Altında 4.100 dolar seviyesi kritik. Öncelikle altının 4.100 dolar üzerinde kalması, ardından da 4.250 dolar bandını yeniden kazanması gerekiyor" dedi.
Kaya, "Altın açısından olumlu olan gelişme, düşen trendin kırılmış olması. Altın yeniden bu düşen trend seviyesine gelip retest yapar ve buradan dönerse olumlu olacak."
"Bu ölçekte 4.000 veya 3.980 dolar seviyeleri altın açısından önemli. Bunlar kritik destek bölgeleri. Takip edeceğimiz önemli destek seviyemiz 4.000 dolar bandı. Altın bu seviyeyi kaybederse yeniden 3.900'lü seviyelere gerileyebilir. Bu da orta ve uzun vadeli perspektiften baktığımızda henüz hiç altın almamış olanlar için önemli bir alım fırsatı olacak."
"Altında orta ve uzun dönemde yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Gümüşün de dün bu trendi kırdığından bahseden uzman isim, "O da yeniden bu trend seviyesine geldi. Gümüşte 50 dolar psikolojik eşiğini takip etmeye devam ediyoruz. Ons bazında daha önce geldiği 48,70 dolar seviyesi de takip edeceğimiz bölgelerden biri."
"Gümüşte yeniden yükselişin güç kazanması için öncelikle düşen trend üzerinde kalmamız, yani 52 dolar seviyesi üzerinde tutunmamız gerekiyor. İkinci ve önemli bölge ise 56 dolar seviyesi. Burası çok kritik bir bölge. Gümüş bu seviyeyi yeniden kazanırsa yukarı yönlü trend daha da güçlenmiş olacak."
"Önceki veri yüzde 1,3 seviyesindeydi. Bu şekilde gelen enflasyon verisi geçen ay piyasaları sallamıştı. Şu anda ise beklenti yüzde 0,4 seviyesinde bulunuyor. Bu veri de beklentilerin üzerinde gelirse cuma günü piyasalarda daha derin ve sert düşüşler görebiliriz."
Kaya, "Piyasaların rotasını belirleyen olgu artık petrol fiyatları. Petrol fiyatları 90 doların altında kaldığı ve Amerika'nın İran'a yönelik yeni bir operasyonu olmadığı sürece piyasalar yeniden toparlanmış olacak. Çünkü düşen petrol fiyatları enflasyonun yeniden gerilemesine olanak sağlayacak. Bu da merkez bankalarının faiz artırımlarında frene basmasına neden olacak. Hatta petrol yeniden 70 doların altına düşerse merkez bankaları tekrar faiz indirimine de başlayabilir.
Bu ölçekte petrol fiyatlarını sıkı bir şekilde takip ediyoruz." dedi.