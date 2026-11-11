Bebeği köpek kafesine koyup, diri diri toprağa gömdüler: Ekipler şoke oldu, 24 saat sonra ağlarken bulundu

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İstanbul
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde kaybolan 11 aylık Koah Sharpe isimli bebek, arama çalışmalarının ardından ormanlık alanda toprağa gömülü halde canlı bulundu. Havluya sarılarak bir köpek kafesinin içine konulan bebeğin, sığ bir çukura gömüldüğü ortaya çıktı.
Lexington County Şerifi Jay Koon, bebeğin yaklaşık 24 saat boyunca toprak altında kaldığını düşündüklerini belirtti. Koon, bebeğin bulunduğu anları, "Birkaç dakika önce 11 aylık küçük Koah'yı gömülmüş ve ağlar halde hayata tutunmaya çalışırken bulduk" sözleriyle anlattı.
Şerif Koon, bebeğin annesinin dışarı çıkarken çocuğunu babası Michael Comer'a bıraktığını, bebeğin ise pazartesi günü kaybolduğunu aktardı.
Kayıp ihbarının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Comer'ın babasına ait evin yaklaşık 45 metre uzağındaki ormanlık alanda yeni kazılmış toprakları fark etti. Bölgede yapılan incelemede, bebeğin havluya sarılmış şekilde köpek kafesinin içinde gömülü olduğu belirlendi.
Olayla ilgili açıklama yapan Koon, bebeğin babası Michael Comer'ın pazartesi gecesi hırsızlık ve polise mukavemet suçlamalarıyla tutuklandığını bildirdi. Comer'a başka suçlamaların yöneltilip yöneltilmeyeceğinin belirlenmesi için savcılıkla ortak çalışma yürütüldüğü ifade edildi.
Toprak altından canlı çıkarılan 11 aylık Koah Sharpe, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.