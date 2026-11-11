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Dünya
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 10:05

Bebeği köpek kafesine koyup, diri diri toprağa gömdüler: Ekipler şoke oldu, 24 saat sonra ağlarken bulundu

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı. Kaybolan 11 aylık bebek, ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulundu. Yaklaşık 24 saat boyunca toprak altında kaldığı değerlendirilen bebeğin, ekipler tarafından ağlarken bulunduğu öğrenildi.

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Editor
 Baran Aksoy
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Bebeği köpek kafesine koyup, diri diri toprağa gömdüler: Ekipler şoke oldu, 24 saat sonra ağlarken bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 10:05

ABD'nin eyaletinde kaybolan 11 aylık Koah Sharpe isimli bebek, arama çalışmalarının ardından ormanlık alanda toprağa gömülü halde canlı bulundu. Havluya sarılarak bir köpek kafesinin içine konulan bebeğin, sığ bir çukura gömüldüğü ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Bebeği köpek kafesine koyup, diri diri toprağa gömdüler: Ekipler şoke oldu, 24 saat sonra ağlarken bulundu

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde kaybolan 11 aylık Koah Sharpe isimli bebek, arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda toprağa gömülü halde canlı bulundu.
Bebeğin havluya sarılarak bir köpek kafesinin içine konulduğu ve sığ bir çukura gömüldüğü ortaya çıktı.
Lexington County Şerifi Jay Koon, bebeğin yaklaşık 24 saat boyunca toprak altında kaldığını düşündüklerini belirtti.
Olayla ilgili olarak bebeğin babası Michael Comer tutuklandı.
Sağlık durumunun stabil olduğu açıklanan bebek hastaneye kaldırıldı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

TOPRAK ALTINDAN AĞLAMA SESİ YÜKSELDİ

Lexington County Şerifi Jay Koon, bebeğin yaklaşık 24 saat boyunca toprak altında kaldığını düşündüklerini belirtti. Koon, bebeğin bulunduğu anları, "Birkaç dakika önce 11 aylık küçük Koah'yı gömülmüş ve ağlar halde hayata tutunmaya çalışırken bulduk" sözleriyle anlattı.

Bebeği köpek kafesine koyup, diri diri toprağa gömdüler: Ekipler şoke oldu, 24 saat sonra ağlarken bulundu

BABASININ EVİNE 45 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Şerif Koon, bebeğin annesinin dışarı çıkarken çocuğunu babası Michael Comer'a bıraktığını, bebeğin ise pazartesi günü kaybolduğunu aktardı.

Kayıp ihbarının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Comer'ın babasına ait evin yaklaşık 45 metre uzağındaki ormanlık alanda yeni kazılmış toprakları fark etti. Bölgede yapılan incelemede, bebeğin havluya sarılmış şekilde köpek kafesinin içinde gömülü olduğu belirlendi.

Bebeği köpek kafesine koyup, diri diri toprağa gömdüler: Ekipler şoke oldu, 24 saat sonra ağlarken bulundu

BEBEĞİN BABASI TUTUKLANDI

Olayla ilgili açıklama yapan Koon, bebeğin babası Michael Comer'ın pazartesi gecesi hırsızlık ve polise mukavemet suçlamalarıyla tutuklandığını bildirdi. Comer'a başka suçlamaların yöneltilip yöneltilmeyeceğinin belirlenmesi için savcılıkla ortak çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

HASTANEDEN SEVİNDİREN HABER

Toprak altından canlı çıkarılan 11 aylık Koah Sharpe, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.

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#Güney Carolina
#Koah Sharpe
#Lexington County
#Jay Koon
#Michael Comer
#Dünya
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