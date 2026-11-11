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Dünya
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 14:50

İtalya'da 300'den fazla okulda bomba alarmı: E-posta sonrası polis harekete geçti

İtalya genelinde 300 okula gönderilen bomba ihbarı e-postası, başkent Roma başta olmak üzere birçok eğitim kurumunun tahliye edilmesine neden oldu. Polis olayla ilgili harekete geçerken velilere uyarı mesajları yollandı.

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Editor
 Murat Makas
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İtalya'da 300'den fazla okulda bomba alarmı: E-posta sonrası polis harekete geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 14:50

Avrupa’da uçaklara bomba tehdidi sonrası bu kez okullar hedef alındı. 'da 100'den fazla okula gönderilen bomba tehdidi içeren anonim bir e-postanın, endişeye ve okulların tahliye edilmesine neden olduğu bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

İtalya'da 300'den fazla okulda bomba alarmı: E-posta sonrası polis harekete geçti

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Avrupa'da uçaklara yönelik bomba tehditlerinin ardından İtalya'da 100'den fazla okula gönderilen anonim bir e-posta nedeniyle okullarda bomba alarmı verildi ve okullar tahliye edildi.
İtalya'da süpermarketlere ve uçaklara yönelik siber saldırı ve asılsız ihbarların ardından bu kez 100'den fazla okul bomba tehdidi aldı.
"Mikhail Andropov" imzalı olduğu belirtilen bir e-postada okullarda bomba bulunduğuna dair ihbar yer aldı.
Tehditler nedeniyle birçok okul, başkent Roma'daki okullar ve Appio-Tuscolano semtindeki okullar ile kreşler tahliye edildi.
Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Luca Pirondini, durumu ciddi bularak İçişleri Bakanı'nın parlamentoya bilgi vermesini talep etti.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Edinilen son bilgilere göre okul sayısı 300 oldu. "Mikhail Andropov" imzalı olduğu belirtilen bir e-postada bazı okullarda bomba bulunduğuna ilişkin ihbar, birçok okulun tahliye edilmesine neden oldu.

İtalya'da 300'den fazla okulda bomba alarmı: E-posta sonrası polis harekete geçti

VELİLERE MESAJ GÖNDERİLDİ

Ülke genelindeki 300 okula bugün bomba ihbarı içeren e-postalar gönderildi. Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara yaptığı açıklamada, ihbarların ardından öğrencilerin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiğini bildirdi. İtalyan bakan, bomba ihbarlarından etkilenen okul sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

'daki bir okulun velilere gönderdiği bilgilendirme mesajında, "Ülke genelinde yapılan bomba ihbarının ardından tüm öğrencilerin güvenli bir alana götürüldüğünü ve öğretmenlerin gözetimi altında tutulduğunu bildirmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.

İtalya'da 300'den fazla okulda bomba alarmı: E-posta sonrası polis harekete geçti

E-POSTA ALAN OKULLARDA KONTROLLER YAPILDI

Bomba tehdidi içeren e-postayı alan okullarda gerekli kontrollerin yapıldığı basına yansıdı. Bomba alarmı nedeniyle başkent Roma'da da çok sayıda okulun tahliye edildiği belirtildi. Roma'nın Appio-Tuscolano semtindeki okulların ve buraya yakın kreşlerin de boşaltıldığı ifade edildi.

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Luca Pirondini, bunun ciddi bir alarm olduğunu belirterek, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi parlamentoya bilgi vermeye çağırdı.

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