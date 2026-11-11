İtalya'da 300'den fazla okulda bomba alarmı: E-posta sonrası polis harekete geçti

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İstanbul
Avrupa’da uçaklara bomba tehdidi sonrası bu kez okullar hedef alındı. İtalya'da 100'den fazla okula gönderilen bomba tehdidi içeren anonim bir e-postanın, endişeye ve okulların tahliye edilmesine neden olduğu bildirildi.
Edinilen son bilgilere göre okul sayısı 300 oldu. "Mikhail Andropov" imzalı olduğu belirtilen bir e-postada bazı okullarda bomba bulunduğuna ilişkin ihbar, birçok okulun tahliye edilmesine neden oldu.
Ülke genelindeki 300 okula bugün bomba ihbarı içeren e-postalar gönderildi. Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara yaptığı açıklamada, ihbarların ardından öğrencilerin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiğini bildirdi. İtalyan bakan, bomba ihbarlarından etkilenen okul sayısının artabileceği uyarısında bulundu.
Roma'daki bir okulun velilere gönderdiği bilgilendirme mesajında, "Ülke genelinde yapılan bomba ihbarının ardından tüm öğrencilerin güvenli bir alana götürüldüğünü ve öğretmenlerin gözetimi altında tutulduğunu bildirmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.
Bomba tehdidi içeren e-postayı alan okullarda gerekli kontrollerin yapıldığı basına yansıdı. Bomba alarmı nedeniyle başkent Roma'da da çok sayıda okulun tahliye edildiği belirtildi. Roma'nın Appio-Tuscolano semtindeki okulların ve buraya yakın kreşlerin de boşaltıldığı ifade edildi.
Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Luca Pirondini, bunun ciddi bir alarm olduğunu belirterek, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi parlamentoya bilgi vermeye çağırdı.